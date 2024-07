Blitz clamoroso per scippare Inzaghi all’Inter: contratto faraonico

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato Inter, sul tavolo di Simone Inzaghi è arrivata una proposta da capogiro

Simone Inzaghi in Arabia. L’ultima notizia di calciomercato con protagonista il tecnico dell’Inter è a dir poco pazzesca. ‘Missione’ in Italia del club arabo per tentare di strapparlo al club nerazzurro, sulla cui panchina il piacentino è approdato nell’estate 2021, dopo l’addio di Antonio Conte.

A rivelare l’indiscrezione è Alfredo Pedullà su Youtube: “C’è un retroscena clamoroso che riguarda l’allenatore dell’Inter. Nel bel mezzo della galoppata verso la seconda stella, so per certo che il vento arabo è andato su Inzaghi. Lo sapete chi è andato a casa sua? L’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo (e Marcelo Brozovic, ndr) per offrire un contratto che, in base alle mie informazioni, era superiore ai 20 milioni di euro a stagione”.

Inzaghi ha però declinato la maxi proposta dei sauditi: “Simone e i suoi collaboratori hanno ringraziato, memorizzato e dato una risposta negativa – sottolinea in conclusione – ma il tentativo clamoroso c’è stato”. In effetti nei mesi scorsi l’Al-Nassr si è mosso per un sostituto di Luis Castro, oggi ancora in sella.

Altre indiscrezioni di mercato hanno parlato anche di un tentativo per Massimiliano Allegri, come per altri tecnici considerati top dalla proprietà saudita. Quello di Inzaghi, a quanto pare, non è stato l’unico due di picche preso dall’Al-Nassr.

Inzaghi ha rinnovato con l’Inter fino a giugno 2026: manca solo l’ufficialità

Inzaghi è stato anche sulla lista (ma era dietro alcuni nomi) del Liverpool per il post Klopp, il quale alla fine ha scelto l’olandese Arne Slot. Il mister interista sarebbe stato ‘bocciato’ anche a causa della sua scarsa conoscenza della lingua inglese. In ogni caso non c’erano e, a maggior ragione, non ci sono ora dubbi sul suo futuro: sarà a tinte nerazzurre.

Manca solo l’ufficialità del suo rinnovo con il club adesso di Oaktree. Nei giorni scorsi Marotta e Ausilio hanno chiuso la pratica – che volevano completare prima dell’Europeo in Germania – trovando un accordo definitivo col suo agente Tullio Tinti. Accordo su base biennale, vale a dire fino a giugno 2026, con annesso aumento di stipendio fino a circa 6,5 milioni netti più bonus. Ce n’è uno superiore al milione legato alla vittoria del campionato.

Il tecnico eguaglia forse Conte (non è ancora chiarissimo lo stipendio netto del salentino al Napoli) al primo posto nella classifica degli allenatori più pagati della Serie A. L’ufficialità del prolungamento di Inzaghi con l’Inter potrebbe arrivare nella giornata di venerdì, magari proprio nella conferenza stampa di inizio stagione in cui interverranno il Presidente e Ad Marotta nonché lo stesso 48enne.