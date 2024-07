Dall’Inter al Milan: affare immediato a costo zero

Spinge forte la formazione rossonera per l’acquisizione delle prestazioni del trequartista turco Yazici a parametro zero, potrebbe esser stato proposto anche all’Inter ma non accolto positivamente

Chiusa un’era se ne apre un’altra. Per il Milan è così che dovrebbe andare a partire dalla prossima stagione, visto l’insediamento in panchina di Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese è tornato in Serie A carico di determinazione e vuol incidere il proprio gioco sulla squadra orfana di Stefano Pioli dopo annate positive ed un lieve calo recente. Ma dovrà pur sempre fare i conti con l’Inter che da buona cugina e rivale tenterà di difendere a qualunque costo il titolo di Campione d’Italia per bissare il bel percorso compiuto nell’annata precedente.

Si rinnova dunque una vecchia sfida capitolina fra i due tecnici, quando guidavano rispettivamente Roma e Lazio. E si rinnova anche un certo attrito di mercato fra le due compagini meneghine in quanto spesso accomunate da obiettivi di mercato stuzzicanti, specie se a parametro zero. L’Inter aveva prelevato un paio di anni fa proprio Hakan Calhanoglu dal Milan facendo un grandissimo affare, per quanto si è visto finora.

Ma il centrocampista numero dieci e playmaker della Nazionale di Vincenzo Montella potrebbe non esser l’unico ad infilarsi sul percorso già tracciato delle due rivali. Perché proprio negli ultimi giorni si sono intensificate parecchio le voci relative al possibile passaggio in Serie A di un suo compagno di squadra e di reparto, ovvero Yusuf Yazici.

Yazici al Milan è più che un’idea, può riabbracciare Fonseca

Il calciatore originario di Trabzon ha infatti lasciato il Lille per naturale scadenza di contratto lo scorso fine giugno dopo due annate giocate in prestito tra le file della squadra della sua città natale e prima ancora in Russia, con il CSKA di Mosca. Una trafila di esperienze altrove lo hanno quindi costretto a cambiare aria e adesso è alla ricerca di una sistemazione stimolante.

Non si esclude che la sua entourage lo abbia potuto offrire anche all’Inter vista la necessità mostrata da parte della dirigenza nerazzurra di cercare una soluzione di supporto alle punte, in stile Albert Gudmundsson, ma senza incorrere in grosse spese. Ciononostante, i sondaggi nerazzurri non lo hanno mai preso in considerazione e questa è senz’altro una fortuna per il Milan che al contrario lo ritiene un obiettivo a portata.

Fonseca lo ha allenato in passato e lo ritiene utile alla causa rossonera vista l’assenza di un buon numero 9 e l’urgenza di perfezionare il reparto di raccordo fra centrocampo ed attacco. Non c’è comunque fretta di operare verso la sua direzione e Zlatan Ibrahimovic attende pazientemente il momento giusto per l’affondo.