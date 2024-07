Inter-Juve, adesso è ufficiale: stravolta la volata scudetto per il 2025

La nuova annata sta per cominciare ed il prossimo duello Scudetto è dietro l’angolo: Inter-Juve, è arrivata l’ufficialità

Il calciomercato sta avvicinandosi alla sua fase clou, prima della chiusura di fine agosto. Ed in casa Inter le manovre architettate da Beppe Marotta fanno presagire l’arrivo di altri profili di spessore dopo Taremi e Zielinski per provare a riconfermarsi al vertice della Serie A.

Parallelamente la Juventus, che per buona parte della scorsa annata ha tenuto testa ai nerazzurri nella corsa tricolore, sta facendo lo stesso. Nella stagione del ritorno in Champions la priorità del gruppo bianconero ora guidato da Thiago Motta era e rimane lo Scudetto. E così il testa a testa trascorso è finito in archivio, ma un nuovo avvincente duello sembra farsi strada da qui ai prossimi mesi.

Il calendario della Serie A 2024/25 è stato ufficializzato e i campioni d’Italia in carica ripartiranno dall’insidiosa trasferta contro il Genoa; All’Allianz Stadium, invece, arriverà il Como neopromosso. Il primo scontro diretto avrà luogo il prossimo 27 ottobre, a San Siro. Il ritorno a Torino, invece, il 16 febbraio 2025.

È quindi tutto pronto per un’annata scoppiettante dove lo Scudetto sarà la priorità di nerazzurri, bianconeri e non solo. Occhio pure al Napoli che si è affidato ad Antonio Conte dopo un’annata orribile mentre il Milan di Fonseca deve ancora mostrare le sue carte, con un mercato fino a questo momento parecchio bloccato. Le prime reali indicazioni, però, sono arrivate ufficialmente per quella che sarà la griglia delle favorite da qui alla conquista dello Scudetto il prossimo maggio. E le sorprese non mancano di certo.

Scudetto, sarà ancora Juve-Inter: ora è ufficiale

Si sa bene come i bookmakers, anno dopo anno, rappresentino un’indicazione abbastanza affidabile e veritiera di ciò che poi in campo si verificherà. Ed in tal senso, le prime previsioni su chi sia la squadra favorita per conquistare il tricolore sono giunte nelle scorse ore.

La squadra di Simone Inzaghi, ora come ora, è la principale candidata a cucirsi nuovamente lo Scudetto sul petto. Lo dice Snai che con una quota relativamente molto bassa, 1,70, indirizza ogni favore del pronostico all’Inter.

Come accaduto per oltre metà stagione l’anno scorso, prima del crollo, la Juventus sarà la principale rivale stando a quanto riferisce la nota agenzia di scommesse. I bianconeri, col nuovo ciclo di Thiago Motta che promette bene, potrebbero laurearsi campioni d’Italia con una quota di 4,50. Più distaccato il Napoli di Antonio Conte, fermo a 6.

In netto ritardo il Milan che, salutato Stefano Pioli, si è affidato a Paulo Fonseca nonostante lo scetticismo dei suoi tifosi. Ed i bookmaers confermano la scarsa fiducia nella gestione dell’allenatore portoghese: la vittoria dello Scudetto da parte del ‘Diavolo’ è quotata a 7. Addirittura ferma a 22 la Roma così come l’Atalanta di Gasperini, fresca vincitrice dell’Europa League. Tra le big, chiude l’elenco la Lazio a 46, dopo una stagione assai deludente.