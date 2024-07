Marcus Thuram bianconero, incubo Inter: può essere il colpo dell’estate

L’attaccante francese dell’Inter, impegnato ad Euro 2024 con la sua nazionale, è al centro di un incredibile rumor di mercato

Prima di definire ‘impossibile’, ‘fantasiosa’, da ascrivere alla categoria ‘fantamercato’, un’indiscrezione riguardante una possibile compravendita di un calciatore, forse bisognerebbe tornare indietro nel tempo. E ricordare, qualora non si fosse fatto prima, quanti e quali affari che sembravano poco credibili, si siano alfine conclusi.

Solo per restare agli ultimi anni, chi avrebbe scommesso su una cessione di Romelu Lukaku nell’anno successivo ad uno scudetto di cui il belga è stato grande protagonista? Anche Marcelo Brozovic, perno (quasi) insostituibile del centrocampo di Inzaghi, avrebbe poi successivamente lasciato Milano nell’incredulità generale.

Sempre per restare solo agli affari delle squadre milanesi, la partenza a ‘zero’ di Gigio Donnarumma destinazione Parigi ma soprattutto quella di Hakan Calhanoglu – che ha solamente cambiato sponda del Naviglio, accasandosi alla Beneamata – rientrano tra quelle trattative sì concluse, ma catalogate come ‘bufale’ al momento del lancio della voce di mercato.

Parimenti, ecco che non deve essere allora sottovalutata una voce proveniente dall’Inghilterra. Un rumor che riferisce di un grande interesse attorno a Marcus Thuram, lo straordinario attaccante dell’Inter ancora impegnato ad Euro 2024 con la sua Francia. Ciò che sbalordisce della ‘bomba’ lanciata Oltremanica è la possibile destinazione dell’ex Borussia M’Gladbach. Nessuno aveva nemmeno considerato l’ipotesi che il figlio d’arte potesse vestirsi di bianconero.

Marcus Thuram, la big fa sul serio: l’Inter trema

Comunque si concluda, per la nazionale allenata da Didier Deschamps, la kermesse europea in terra di Germania, una cosa è certa: tra qualche giorno sarà tutto finito. Sarà proprio a partire da questo momento, a bocce ferme, che la società bianconera dovrebbe portare l’affondo per il calciatore dell’Inter. Già si vocifera di una super offerta pronta a far vacillare sia il club meneghino che lo stesso attaccante.

Protagonista di una stagione deludente rispetto ai prestigiosi obiettivi fissati, il Newcastle ha interrotto (almeno momentaneamente) il suo percorso di crescita non qualificandosi per la prossima Champions League. Un brutto colpo dopo il bel quarto posto ottenuto nella stagione precedente.

La voglia di rivalsa del club di Bin Salman potrebbe concretizzarsi in una campagna acquista faraonica come solo la disponibilità finanziaria del fondo PIF sarebbe in grado di mettere sul piatto. Uno degli obiettivi del club inglese è proprio Marcus Thuram, le cui ottime prestazioni in maglia Inter non sono certo passate inosservate agli occhi dei dirigenti dei Magpies.

In attesa che venga formalizzata una proposta ufficiale, l’Inter attende l’attaccante in ritiro dopo il meritato riposo post Euro 2024. Sperando di non ricevere ‘sgradite’ telefonate da parte di Sport Cover, la società che cura gli interessi del giocatore…