Carboni al Marsiglia, c’è aria di svolta: le cifre dell’affare

Altri contatti ravvicinati fra l’intermediario dell’Olympique Marsiglia e la dirigenza dell’Inter per il cartellino del gioiellino Valentin Carboni, non si scende al di sotto dei 25 milioni di euro

Sta probabilmente vivendo il miglior momento della sua giovane carriera grazie alla chiamata in Nazionale e il sapore di poter vivere la finale di Copa America fra i protagonisti di un gruppo inarrestabile. Davanti a sé ci sarà soltanto la Colombia, altra formazione in forma smagliante su cui aver alcune riserve nel modo d’approcciare alla gara, ma Valentin Carboni non vede l’ora.

Quando il sogno sarà terminato, a prescindere da come andranno le cose nella partita conclusiva della competizione delle Americhe in programma il prossimo lunedì, il calciatore dovrà poi fare i conti con una situazione di mercato che potrebbe fargli cambiare decisamente aria.

Nelle ultime settimane si sono infatti intensificate le voci sul suo possibile addio all’Inter, visto il rientro dal prestito al Monza, soprattutto per il fatto che la formazione a disposizione di Simone Inzaghi è già al completo nel reparto mediano. L’innesto di Piotr Zielinski gli ha sbarrato le porte e questo ha di fatto accelerato l’immissione delle tante pretendenti al cartellino dell’argentino nella corsa alla sua partenza.

Carboni dall’Inter all’OM, De Zerbi spinge per la chiusura

Fra le destinazioni più accreditate del momento resiste e persiste quella dell’Olympique Marsiglia, vera promotrice di una serie di movimenti slanciati dalla presenza di Roberto De Zerbi in panchina.

Come annunciato anche negli scorsi giorni, il club francese avrebbe intrapreso dei discorsi conoscitivi ed ora sarebbe entrato nella fase di contatto ravvicinato coi rappresentanti della dirigenza nerazzurra a mezzo di un intermediario di fiducia. Quest’ultimo sarebbe stato ospitato in sede per almeno tre o quattro volte nelle ultime settimane.

Le parti hanno comunque mostrato apertura per l’affare in corso di valutazione, pur sempre alle condizioni di vendita dettate da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio: non si scende al di sotto dei 25 milioni di euro, senza prender in considerazione eventuali bonus. Per Carboni si tratterebbe di un’occasione irrinunciabile visto il blasone del club e la pressione di De Zerbi sul volerlo portare all’OM. Chissà che non vi possa poi essere un ritorno all’Inter in un futuro vicino o lontano che sia, lì dove tutto è iniziato.