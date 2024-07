Firma per un anno, l’Inter piazza il colpo: si chiude

L’Inter non si ferma a Taremi, Zielinski e Martinez. E’ in arrivo un altro rinforzo. Ci sono tutte le condizioni per concretizzare l’affare

Si avvicina l’inizio della nuova stagione per l’Inter. Sabato 13 luglio, i Campioni d’Italia si ritroveranno ad Appiano Gentile per il via ufficiale a un’annata che li vedrà impegnati in ben cinque competizioni ovvero Serie A, Champions League, Mondiale per Club, Coppa Italia e final four di Supercoppa Italiana.

Tre i rinforzi a disposizione di Inzaghi che avrà subito con sé Taremi e Martinez mentre Zielinski si aggregherà al gruppo successivamente, alla stregua degli altri nazionali impegnati tra Europei e Copa America. Competizione quest’ultima che non ha portato solo buone notizie all’Inter. Ai gol di Lautaro che hanno trascinato l’Argentina fino alla finale contro la Colombia, si è aggiunto il ko di Buchanan.

L’esterno sinistro del Canada è stato operato a Dallas per ricomporre la frattura alla tibia e ne avrà per almeno 4 mesi. Una defezione che, dunque, perdurerà per tutta la prima parte di stagione e che obbliga l’Inter a intervenire nuovamente sul mercato. Verosimilmente, Inzaghi utilizzerà Carlos Augusto sulla fascia sinistra, liberandolo dalla posizione di terzo centrale di difesa. Ma non basta.

È stato lo stesso Piero Ausilio a confermare l’intenzione del club di acquistare un nuovo difensore mancino. L’Inter è al lavoro e la soluzione giusta potrebbe arrivare dal mercato degli svincolati. Ce n’è uno, in particolare, seguito anche dal Napoli e da altri top club europei ovvero l’ex Atletico Madrid, Mario Hermoso.

Nuovo difensore per l’Inter: via libera al contratto annuale

Un affare complicato quello per il difensore spagnolo che chiede almeno tre anni di contratto con un ingaggio di almeno 4 milioni netti a stagione, prospettiva che non entusiasma nemmeno OakTree. Non è più giovanissimo ma costa decisamente meno rispetto a Hermoso, un altro difensore attualmente senza contratto e con una discreta esperienza in Serie A ovvero Ricardo Rodriguez.

L’ex Torino e Milan è un profilo che piace anche a Inzaghi per la duttilità tattica che gli consente di ricoprire sia il ruolo di esterno a sinistra che di centrale. L’Inter ha già avviato i contatti con il difensore che si accontenterebbe di un contratto annuale (con possibile opzione per il secondo anno) a un ingaggio inferiore ai 2 milioni di euro.

Le premesse per arrivare a un’intesa ci sono tutte. Anche in questo caso, però, si attende il placet della proprietà. La decisione è attesa nei prossimi giorni. Non è escluso, infatti, che l’Inter possa puntare su un profilo più giovane e di prospettiva per rinforzare il reparto arretrato.