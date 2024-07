“Un esterno”: colpo di scena, l’Inter spiazza tutti sul mercato

All’Inter serve un esterno e la dirigenza nerazzurra potrebbe essere pronta a stupire tutti sul mercato con un colpo di scena

L’imprevisto ha cambiano i piani di mercato dell’Inter. La dirigenza nerazzurra, prima dell’infortunio di Buchanan, sembrava orientata a buttarsi su un centrale di difesa e, possibilmente, su un attaccante di qualità. Ora, per l’assenza del canadese, che potrebbe rimanere ai box anche sei mesi, c’è chi pensa che l’Inter debba andare subito su un esterno.

Piero Ausilio ha spiegato che i piani dovrebbero essere altri. A destra, con Darmian e Dumfries (sempre più vicino al rinnovo), la situazione dovrebbe essere tranquilla. A sinistra, si potrebbe far tornare Carlos Augusto, usato spesso come alternativa a Bastoni come braccetto mancino, al suo ruolo originale, ovvero di laterale sinistro. In questo senso, sembra che il ds nerazzurro punti principalmente a trovare un nuovo centrale di sinistra.

Quindi si cerca un sesto centrale. E i nomi sono quelli noti: Hermoso, Bijol e Kiwior. Tutti e tre costano. Il primo, anche se svincolato, chiede tanto di ingaggio. Il secondo ha un prezzo superiore ai 10 milioni. Poi, c’è il terzo, che l’Arsenal non libererebbe mai a meno di 15.

Anche secondo la Gazzetta dello Sport, però, l’Inter non avrebbe del tutto rinunciare a cercare un laterale destro. Ecco dunque il colpo di scena: il club sarebbe pronto a prendere anche un altro esterno. I soldi ci sono? Non per prendere sia il centrale che l’esterno. Bisogna scegliere fra l’uno e l’altro. E, in ogni caso, l’impressione è che qualunque cifra che ecceda il rimborso FIFA e l’assicurazione per Buchanan sia poco sostenibile, perché già fuori dal budget previsto.

Un altro esterno, il colpo di scena da parte della dirigenza

Si è parlato per esempio di Rodriguez del Torino, che verrebbe accontentandosi di un anno solo di contratto a 1,7 netti. Cioè 3,2 lordi. Buchanan è a bilancio a 2,7 lordi. Calcolando un rimborso FIFA e le entrate previste dall’assicurazione da un milione circa, lo svizzero costerebbe poco più di 2 milioni. In pratica, saremmo di fronte a uno sforamento, sulla carta, sopportabile rispetto al piano di spesa iniziale.

Sembra inverosimile che l’Inter possa spendere per prendere un nuovo braccetto sinistro, un laterale destro e anche un attaccante di livello. Per far sì che ciò accada dovrebbero uscire sia un centrale (de Vrij?) che un attaccante (Arnautovic?), permettendo al club di liberare spazio salariale e incassare almeno 15-20 milioni.

Per la Gazzatta il colpo in difesa per l’Inter potrebbe davvero arrivare, ma senza fretta. “Potrebbe cambiare tutto e arrivare questa novità”, si legge sul quotidiano sportivo. E di chi si tratterebbe?

Il nome nuovo sul mercato

La Rosea non fa nomi, ma assicura che la società nerazzurra non sembra avere fretta di concludere un nuovo affare. I dirigenti starebbero vagliando il mercato in cerca di occasioni, tenendo gli occhi aperti. In questo senso non sarebbero esclusi i colpi di scena. “Se spuntasse un’occasione per un esterno invece che per un difensore?“, questa è la domanda proposta dal quotidiano.

Quindi, anche se Ausilio ha parlato di un nuovo braccetto sinistro, alla fine potrebbe arrivare un esterno forte, e non una soluzione tappa-buchi, come invece dovrebbe essere, con tutto il rispetto, Rodriguez. Lo svizzero non è così tanto male. L’anno scorso in maglia granata ha offerto prestazioni sempre sufficienti e ha giocato con continuità.

Come riserva sarebbe passabile. Ma la proprietà vuole giocatori più giovani e Inzaghi preferirebbe profili differenti: un uomo che sappia puntare l’avversario e creare superiorità numerica. Cuadrado prima e Buchanan poi sono stati scelti per questo motivo,