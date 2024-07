Clamoroso Pavard: è pronto a dire subito addio

Pavard è approdato all’Inter l’estate scorsa per circa 30 milioni di euro più bonus. Il suo contratto coi nerazzurri scade a giugno 2028

Nonostante sia arrivata fino alle semifinali, la Francia ha deluso molto all’Europeo in Germania. Sul piano del gioco la squadra di Deschamps è stata una lontana parente di quella che un anno e mezzo fa contese il Mondiale fino all’ultimo secondo all’Argentina di Leo Messi. Molte critiche ha ricevuto e sta ricevendo il CT, d’altronde alcune sue scelte sono state infatti alquanto discutibili.

Tra di esse c’è il mancato utilizzo di un calciatore del calibro di Pavard. Incredibilmente il difensore dell’Inter non è mai sceso in campo, collezionando di conseguenza la bellezza di sette panchine. Il classe ’96 sembrava aver digerito abbastanza l’esclusione dai titolari e dalle rotazioni per subentrare a gara in corso, tanto che era arrivato a dichiarare, scherzando ma non troppo, che il suo ruolo sarebbe stato “sul lato sinistro della panchina”.

Nei fatti, però, non è così. Pavard sarebbe arrabbiatissimo con Deschamps, il quale lo aveva già un po’ accantonato al Mondiale in Qatar. A Euro 2024 lo ha messo definitivamente ai margini, una decisione che per il nerazzurro risulta essere inaccettabile. Tanto che, come riporta ‘L’Equipe’, starebbe addirittura meditando l’addio alla Nazionale visto che il commissario tecnico resterà in sella almeno fino al prossimo Mondiale, quello del 2026, quando scadrà il suo contratto. All’addio ci starebbero pensando pure Coman e Griezmann, anche loro poco considerati dall’ex Juve.

🎙Inzaghi: “Sono felicissimo per il rinnovo. Ringrazio la società, il presidente e la nuova proprietà. Ho avuto dei corteggiamenti, ma qui all’Inter mi sento a casa e apprezzato”.#Inter #Inzaghi pic.twitter.com/22FVvcDV4J — Interlive (@interliveit) July 12, 2024

Pavard, no all’Arabia: vuole continuare l’avventura con l’Inter

Pavard è arrivato all’Europeo dopo un’ottima stagione all’Inter, la prima in Serie A e con la maglia nerazzurra dopo sette anni di Bundesliga tra Stoccarda e Bayern Monaco. Quest’ultimo ha incassato circa 30 milioni, bonus esclusi, dalla sua cessione al club al tempo ancora di Steven Zhang. Dal ritorno dall’infortunio alla rotula, rimediato contro l’Atalanta, il transalpino non è di fatto più uscito dai titolari: in tutta l’annata ha collezionato 31 presenze, fornendo 3 assist.

Nelle scorse settimane è salita la ribalta un’indiscrezione di calciomercato che lo dava nel mirino di alcuni club della Saudi League. A quanto pare uno di essi si sarebbe anche già mosso in maniera concreta, ma il classe ’96 avrebbe subito respinto le avances poiché intenzionato a proseguire la sua avventura all’Inter, alla quale è legato da un contratto fino a giugno 2028 da 5 milioni netti a stagione.