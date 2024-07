Dall’Inter alla Juve: Giuntoli accelera, ritorno clamoroso

Giuntoli accelera per il clamoroso ritorno a Torino di un ex nerazzurro: per l’Inter non c’è spazio di inserimento

Il top club svende il gioiello in quanto profilo sommamente sgradito all’allenatore. Potrebbero dunque anche bastare 20 milioni per riportare in Serie A un elemento che ha già dimostrato di poter fare la differenza. Proposto prima all’Inter, Joao Cancelo potrebbe comunque tornare in Italia nonostante la freddezza della dirigenza nerazzurra… Il portoghese, infatti, piace tanto anche alla Juve. E Giuntoli, fiutata l’opportunità di risparmio, potrebbe anche provare a insistere col City già sapendo che da parte di Motta potrebbero arrivare soltanto entusiastiche manifestazioni di approvazione.

La Juve vorrebbe insomma riportare Cancelo in Italia. Si potrebbe fare, sulla carta. Tutto sta nell’aprire una trattativa con il Manchester City e insistere sulla possibilità di poter liberare Guardiola da quella che ritiene una ruota sgonfia. Tutto, però, dovrebbe prima passare per Mendes. Che non è certo uno che si accontenta delle briciole.

Secondo più fonti, comunque, i bianconeri sarebbero già pronti al dialogo con il potente agente portoghese. Giuntoli spera insomma di poter trovare la chiave per riportare alla Juve l’ex Joao Cancelo. L’affare è fattibile? A livello di cifre, no. La Juve ha già speso molto e non ha ancora ceduto i pezzi grossi. E, soprattutto, non può mettere in rosa altri giocatori dall’ingaggio così pesante. Ci sono insomma parecchi nodi da sciogliere. A oggi la Juve non avrebbe nemmeno i 20 milioni da dare ai Citizen.

Il punto è che gli inglesi preferirebbero non parlare di prestito con diritto ma solo di cessione definiva. Il direttore tecnico bianconero può contare sul fatto che Cancelo spingerà per uscire. Ma non deve dimenticare che il portoghese potrebbe avere altre corteggiatrici e che, al momento, non sembra disdegnare nessuna destinazione: gli basta allontanarsi da Guardiola.

La sua prima scelta sarebbe il Barcellona. Subito dopo ci sono Inter e Juve. I nerazzurri lo hanno bocciato per l’ingaggio da 6 milioni. La Juve potrebbe invece fare uno sforzo, nonostante il tetto massimo spendibile sia molto più basso.

Giuntoli accelera per Cancelo: nodo ingaggio

Cristiano Giuntoli ci crede e accelera forte del gradimento del giocatore. Ma chissà se la voglia di Serie A possa portare il portoghese ad abbassarsi di un milione l’ingaggio. Sembra molto complicato… Mendes sta parlando con tutti. Lo ha fatto con Ausilio e ora lo farà con il dirigente bianconero.

La concorrente più temibile per la Juve è il Barcellona. Joao Cancelo ha già fatto capire in tutti i modi di voler tornare nel club catalano. E anche al Barcellona farebbe piacere rimettere il portoghese in rosa. Anche Hansi Flick, secondo quanto scrivono in Spagna, avrebbe già dato il suo consenso per l’operazione. Tuttavia, i quattro volte campioni d’Inghilterra in carica non vogliono perderci. Sì, vogliono separarsi definitivamente dal portoghese, ma senza registrare una minusvalenza. Gli inglesi vorrebbero recuperare una cifra minima di 18-20 milioni di euro.

E una cifra del genere è troppo alta pure per il Barça. Pure i catalani, come la Juve, preferirebbero un prestito con diritto di riscatto. Cosa che al City suona come un mezzo insulto. Attenzione quindi al PSG e soprattutto ai club arabi. Per la Juve, gli affari prioritari sono altri. Serve un altro centrocampista e serve un centrale di difesa. Poi si potrà pensare al laterale destro.

Nulla comunque è precluso. Giuntoli ci sa fare, come ha già dimostrato chiudendo per Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Khephren Thuram. E se Giungoli vuole davvero riportare alla Juve l’ex Cancelo, alla fine, potrebbe anche stupire tutti inventandosi l’affare inatteso, magari offrendo uno dei suoi esuberi agli inglesi.