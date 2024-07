Depay all’Inter: cifre esagerate, i dettagli

Poche possibilità che Depay venga all’Inter: per convincere l’olandese si parla di cifre fuori budget per il club nerazzurro

In teoria potrebbe essere un affare interessante. Il classe ’94 Memphis Depay è un attaccante di esperienza internazionale e di spiccata versatilità, pieno di doti tecniche e di buona qualità atletica. Potrebbe essere dunque la seconda punta utile a Inzaghi per dare maggiore tecnica e imprevedibilità all’attacco. Un nuovo Sanchez, insomma, in grado di allargarsi sul lato sinistro o quello destro, piazzarsi come riferimento centrale in attacco o galleggiare sulla trequarti.

A trent’anni Depay è ancora un attaccante molto veloce e abile nel dribbling. Pur preferendo il destro, sa calciare bene anche con l’altro piede. Rapido nello stretto, sa rendersi imprendibile contro le difese chiuse e creare pericolo in campo aperto. Il meglio, però, lo dà come figura associativa. Si dà infatti sempre da fare per mettere i compagni nelle condizioni di far bene. Il problema è l’incostanza: spesso si estranea o non riesce a farsi notare in campo.

Non sempre corre abbastanza, ma ha resistenza, sprint e integrità fisica. Ai tifosi dell’Inter, Depay non sta molto simpatico, e non solo per il goal che ha segnato ai nerazzurri con l’Atletico negli ottavi di ritorno a Madrid. La paura è che possa essere uno di quei giocatori tutto fumo e niente arrosto che creano scompiglio e danno poco alla squadra.

Il nome di Depay è stato associato all’Inter varie volte in passato, e ora che l’olandese è svincolato qualcuno ha rilanciato l’antica suggestione. Appare comunque complicatissimo che Depay possa finire all’Inter, e non tanto per questioni tecniche quanto per le cifre. L’ex PSV, Manchester United, Barcellona, Olympique Lione e Atletico Madrid pretende tanto di ingaggio. E i suoi agenti chiedono commissioni alte.

Le cifre impediscono all’Inter di pensare a Depay

Quanti soldi servono? Tanti… Di base, di stipendio, l’attaccante vorrebbe sui 5 milioni di euro. E partirebbe chiedendo un triennale. Un altro milione almeno andrebbe speso per le commissioni. L’Inter non vuole investire tanto per un quarto attaccante.

Depay, almeno per ora, è fuori dai radar nerazzurro. Sì, c’era stato un contatto con il suo avvocato (ve ne abbiamo parlato in questo vecchio articolo), ma le richieste dell’olandese erano e sarebbero ancora molto alte. Si parla appunto di circa 5 milioni a stagione…

Potrebbe esserci comunque l’Italia nel futuro di Memphis Depay. L’attaccante olandese, dopo l’eliminazione dell’Olanda in semifinale contro l’Inghilterra a Euro24, si concentrerà sulla ricerca di un nuovo club. A sorpresa ha deciso di lasciare l’Atletico Madrid dopo un’annata di nuovo caratterizzata da troppi alti e bassi, e lo ha fatto per essere un titolare e guadagnare bei soldi. Il nuovo progetto dovrà dunque soddisfarlo tanto dal punto vista economico che da quello sportivo. E i suoi procuratori potrebbero presto proporlo al Milan.

In lotta con Morata

Nell’ultima stagione in maglia dei Colchoneros, Depay ha collezionato 31 presenze, con 9 goal e 2 assist. Ma è partito titolare soltanto in 11 occasioni. Vuole giocare di più ed essere importante. Il Milan, che cerca disperatamente un attaccante, potrebbe essere un’opzione fattibile.

Su Depay potrebbe farsi avanti anche la Roma, ma pure per i giallorossi le cifre richieste potrebbero essere un problema. L’impressione è che le italiane preferiscano puntare sul suo ex compagno di squadra Alvaro Morata. Lo spagnolo piace a Milan, Juve, Napoli e Roma. E solo a fine del mercato si capirà chi potrebbe spuntarla, anche se i rossoneri appaiono in vantaggio.

I giallorossi, a oggi, hanno il nome di Depay sulla lista dei piani B. Dopo l’addio di Romelu Lukaku cercano un altro tipo di attaccante: un riferimento offensivo. E Depay non è proprio l’ideale per sostituire il belga. Meglio scommettere ancora su Abraham a questo punto.