Inter, contatto con l’avvocato di Depay: la situazione | INTERLIVE

Depay si è appena congedato dall’Atletico, col quale è in scadenza a fine mese. Lo scorso febbraio ha ‘castigato’ l’Inter in Champions League

Oaktree al posto di Zhang e Marotta presidente, tutto cambi affinché nulla cambi. Almeno sul mercato, dove per l’Inter le priorità rimarranno sempre le cosiddette ‘occasioni’. Low cost o meglio se a zero, come i primi due acquisti per la prossima stagione: Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Qualcuno direbbe, occhio al terzo. Un altro attaccante, Memphis Depay.

L’obiettivo numero uno per completare il reparto offensivo è Albert Gudmundsson, ma l’islandese ha una valutazione sui 35/40 milioni e il Genoa non sembra così allettato dal possibile coinvolgimento di contropartite tecniche. C’è poi la concorrenza di Juve, Napoli e club inglesi. Altro ostacolo all’operazione le notizie che arrivano dall’Islanda in merito a una possibile condanna del ventiseienne per un reato molto grave.

Ecco spiegato perché l’Inter si sta muovendo pure per altri profili, meno impegnativi del numero 11 del ‘Grifone’. Come raccolto da Interlive.it, c’è stato un contatto con l’avvocato che rappresenta Depay, autore di 9 gol quest’anno, vale a dire quel Sebastien Ledure con il quale Ausilio e soci trattarono il ritorno di Romelu Lukaku ad Appiano all’inizio dell’estate 2022.

Con vena polemica, il trentenne di Moordrecht ha da poco ufficializzato il suo addio a zero all’Atletico Madrid dopo diciotto mesi di convivenza: “Non è facile spiegare quello che provo mentre scrivo questo messaggio, perché sento che le cose sarebbero potute andare molto diversamente. Ai miei compagni, alla squadra e soprattutto ai tifosi: voglio ringraziarvi per l’energia e il sostegno che mi avete dato durante questo periodo. Conserverò questi bei ricordi nel mio cuore”.

Depay ‘sponsorizzato’ in casa Inter

Depay era un esterno offensivo che, col passare degli anni, è diventato una seconda punta. Ha alcune caratteristiche che davanti mancano all’Inter, ‘castigata’ a febbraio negli ottavi Champions. Poco dopo il suo ingresso in campo, il classe ’94 ha trovato la rete del 2-1 che ha permesso alla squadra di Simeone di andare ai supplementari e poi ai rigori, dove ha avuto la meglio.

Ad Ausilio e soci è stato ‘sponsorizzato’ il suo acquisto, ma è da vedere se il club di viale della Liberazione approfondirà o meno il discorso con Ledure. Dipenderà anche dalle richieste economiche, a Madrid Depay guadagnava circa 4,2 milioni di euro, tanti per una quarta punta.