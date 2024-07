Marotta: “Inzaghi ha rinnovato”. Poi svela i piani di Oaktree

Oggi è tempo di conferenza stampa per Beppe Marotta e Simone Inzaghi: l’annuncio del presidente ha scatenato la gioia dei tifosi

L’Inter è alle porte di una nuova stagione. Da domani si riprenderà a fare sul serio, anche se a ranghi ridotti, e con diverse certezze in più rispetto alle scorse settimane. Dopo l’insediamento di Oaktree, c’era chi temeva che la rivoluzione avesse dirette ripercussioni anche sul campo, ma gli americani hanno deciso di dare continuità aziendale, soprattutto nel segno di Beppe Marotta.

Il nuovo presidente è stato premiato per il lavoro degli ultimi anni e ha continuato a svolgere la sua professione con idee, impegno e consapevolezza del suo nuovo ruolo. Oggi in conferenza stampa sono arrivate anche parole che hanno fatto ben sperare i tifosi per il prossimo futuro e molto dolci nei confronti della nuova proprietà: “La nostra proprietà ha raccolto il senso di tradizione, di appartenenza, il valore del nostro club“, ha subito iniziato.

E poi ha rimarcato che gli americano hanno palesato “la volontà di mantenere la società ai vertici del nostro calcio. La solidità della proprietà, unita all’impegno del management, è la miglior garanzia per i tifosi“. Insomma, i supporters devono aspettarsi che i nerazzurri siano ancora protagonisti, anche senza un mercato faraonico.

Di sicuro, è stato confermata anche la voglia di puntare sempre di più sui talenti in erba: “Siamo sempre attenti a opportunità sul mercato, con attenzione agli equilibri finanziari: poniamo particolare attenzione alla valorizzazione dei giovani“, ha dichiarato.

Marotta e l’annuncio del rinnovo di Inzaghi: “La speranza è di proseguire anche oltre”

L’Inter è molto soddisfatta del lavoro di Simone Inzaghi che, dopo tanti rumors e settimane di trattative, ha rinnovato il rapporto con i nerazzurri fino al 2026. L’annuncio è arrivato proprio da Marotta, dopo un bel discorso introduttivo, durante la conferenza stampa di oggi.

“Insieme a noi avremo ancora mister Simone Inzaghi. Con grande piacere voglio comunicarvi che il rapporto con Simone continuerà fino al 2026, con la speranza di proseguire ancora oltre”, ha detto il presidente. Insomma, la volontà è quella di andare ulteriormente avanti insieme e magari di concretizzare una nuova dinastia destinata a scrivere la storia del club.

Con tutte le componenti impegnate nella stessa direzione, non è affatto utopia, a partire dalla volontà di confermare lo scudetto e di fare bene anche in Champions League.