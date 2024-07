Il pupillo di Zanetti all’Inter: affare da 35 milioni

Uno dei pupilli del vice presidente dell’Inter, e storica bandiera, Javier Zanetti potrebbe entrare a far parte della ‘scuderia’ di Simone Inzaghi per 35 milioni di euro

L’infortunio alla tibia in allenamento con il Canada, impegnato in Copa America, di Tajon Buchanan ha fatto rivedere le priorità, sul calciomercato, dell’Inter.

Per bocca dello stesso direttore sportivo, Piero Ausilio, infatti, la dirigenza dei nerazzurri è in cerca di un mancino che possa fare sia il braccetto, sia l’esterno a tutta fascia, a seconda delle esigenze di Simone Inzaghi. Se, però, Stefan de Vrij dovesse veramente cedere alle sirene (leggasi soldi) dell’Arabia Saudita, alla Benamata toccherà investire anche su un centrale di difesa che possa sostituire l’olandese, e quindi far rifiatare anche Francesco Acerbi, che l’anno prossimo, per altro, spegnerà 37 candeline.

Un profilo che potrebbe fare al caso dell’Inter è già stato individuato (in parte) da Javier Zanetti, anche se non per questa sessione di mercato, piuttosto per il 2025. Come il vice presidente e storica bandiera, anche il calciatore in questione, che non sarebbe affatto a buon mercato, è giusto sottolineare, è argentino, ma già da quattro anni ‘lavora’, dunque gioca, in Europa: stiamo parlando di Facundo Medina del Lens, difensore centrale di professione, ma se necessario utilizzabile anche come terzino.

Medina all’Inter, l’affare da 35 milioni che fa gola alla dirigenza

Se come profilo tecnico e tattico, il classe 1999 sarebbe perfetto per la squadra di Inzaghi, non si può dire lo stesso, dicevamo, dal punto di vista economico.

Medina, infatti, ha rinnovato solo ad aprile il suo contratto con i francesi, che andrà in scadenza nel 2028, facendo alzare di parecchio anche le richieste del club d’Oltralpe, che per lasciarlo partire chiederebbe 35 milioni di euro, troppi perché l’Inter ci pensi fin da subito.

L’operazione, piuttosto, potrebbe essere accattivante per il prossimo anno, specialmente se il calciatore si dovesse confermare ai buoni livelli dello scorso anno in cui è stato titolare fisso e ha addirittura messo a segno una rete e quattro assist tra Ligue 1 e Champions League.

L’idea del calciatore stesso, infatti, potrebbe essere quella di fare un ulteriore salto di qualità, andando a giocare in una squadra che lotta sempre per il vertice in Serie A, e abbastanza continua anche in Europa. Tra Zanetti e Lautaro Martinez, poi, potrebbe anche ritrovare un bel pezzo di Argentina.