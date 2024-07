Accordo annuale: affare chiuso e UFFICIALE con l’Inter

L’accordo è ormai chiuso, anche se solo per un anno: affare fatto con l’Inter per un talento di cui si è parlato tanto negli ultimi mesi

Ci sono talenti che si mettono in evidenza fin da subito e hanno un impatto importante nel mondo dei grandi, altri che hanno bisogno di più tempo per esplodere e arrivano più tardi tra i big. L’Inter ha visto passare tanti giocatori di qualità dalle sue parti, altri poi non sono mai tornati, nonostante inizialmente sembravano avere tutte le potenzialità per restare nella massima categoria.

Nelle ultime due stagioni, si è parlato tanto di Giacomo Stabile, un difensore centrale che ora ha 19 anni e che si può disimpegnare anche come terzino sinistro, per via di un piede mancino con cui sa impostare bene il gioco, anche dalla parte laterale del campo. Dopo essersi affacciato alla prima squadra agli ordini di Simone Inzaghi, ora è pronto a una nuova avventura.

Stabile passa dall’Inter all’Alcione Milano: c’è l’annuncio ufficiale

L’Inter ha impostato un percorso di crescita ben preciso per il suo talento e ha scelto, insieme all’entourage del calciatore, di lanciare la sua carriera in un club dalle grandi ambizioni e che ha vissuto da poco un nuovo salto di categoria. Infatti, Stabile si è trasferito in prestito per un anno all’Alcione Milano, nella speranza di essere fin da subito un punto di riferimento per la società lombarda.

Dopo la trattativa, è arrivato anche l’annuncio ufficiale che ha siglato l’accordo: “Alcione Milano 1952 comunica l’acquisizione a titolo temporaneo del calciatore Giacomo Stabile da FC Internazionale Milano”. Il valore di mercato del ragazzo attualmente è di 50mila euro, ma se dovesse andare come auspicato, l’Inter potrebbe progettare il suo futuro altrove, probabilmente in Serie B.