Addio definitivo all’Inter: saluta tutti sui social

Un calciatore ha dato il suo addio definitivo all’Inter: ormai non ci sono più dubbi, ha già salutato tutti attraverso i social network

C’è chi arriva e c’è chi va in casa Inter, un po’ in tutti i ruoli. La scorsa estate, di questi tempi, la dirigenza ha dovuto totalmente rivoluzionare il parco portieri: dopo la cessione di André Onana e l’addio di Samir Handanovic, sono arrivati Yann Sommer ed Emil Audero, che hanno fatto il loro dovere.

Lo svizzero ha avuto fin da subito la meglio nelle gerarchie di Simone Inzaghi e alla fine la sua esperienza ha premiato la squadra, anche grazie a una serie di clean sheet impressionanti e a un lavoro di reparto quasi perfetto in alcune fasi della stagione. A bocce ferme e dopo il termine dell’annata con la conquista della seconda stella, la dirigenza ha deciso di cambiare ancora.

Su precisa indicazione dell’allenatore di Piacenza, Marotta e Ausilio hanno scelto di puntare su Josep Martinez, portiere abile con i piedi e di grande prospettiva, che potrebbe essere utile anche al gioco dei nerazzurri. Lo spagnolo prenderà di fatto il posto di Audero. Quando è stato chiamato in causa, l’estremo difensore di proprietà della Sampdoria ha fatto bene, ma non ha impressionato tanto da meritarsi la conferma per il futuro.

Audero dice addio all’Inter: il saluto finale sui social

L’accordo per l’ex Juve era in prestito e il riscatto non è stato esercitato, per cui il calciatore dal primo luglio è tornato a Genova, con la prospettiva di non restare in Serie B e di essere protagonista di un nuovo trasferimento. A distanza di qualche giorno e alle porte della preparazione della nuova stagione, il portiere è tornato a farsi sentire attraverso il suo profilo Instagram personale.

Le sue parole sono quelle di un professionista lusingato e che ha fatto fino alla fine il suo dovere per il bene dell’Inter: “È stata una stagione meravigliosa. Grazie Inter, è stato un onore“, ha scritto allegando la sua foto con lo scudetto in mano, sicuramente il successo più importante conquistato in carriera fino a questo momento.

La società ne ha sempre parlato molto bene ed è rimasto in ottimi rapporti con tutti, anche con i suoi ormai ex compagni. Ad Audero va l’augurio di iniziare la nuova stagione al meglio e di poter fare bene anche lontano da Milano.