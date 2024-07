L’Inter paga la clausola, colpo da favola sulla trequarti

Il lavoro di scouting del club nerazzurro ha portato ancora una volta i suoi frutti: occhi puntati sul gioiello argentino

Quando si parla delle mosse di mercato dell’Inter, troppo spesso ci si dimentica del grande ruolo svolto dagli emissari nerazzurri in giro per il mondo. Al di là dell’innegabile, e conclamata, capacità di Beppe Marotta di battagliare con successo per profili già conosciuti – molti dei quali riescono poi a venire a Milano a parametro zero – alacre è il lavoro degli scouting del club, sempre a caccia di giovanissimi talenti sparsi per il globo.

Un bacino particolarmente proficuo per la Beneamata è ovviamente quello sudamericano, esaltato dal grande colpo chiamato Lautaro Martinez e corroborato successivamente anche dall’arrivo di Valentin Carboni, passato sì dal Catania ma già abbondantemente visionato dai dirigenti meneghini.

Sfumato l’affare Nicolas Valentini – il centrale del Boca Juniors si è legato alla Viola con un contratto di 4 anni e mezzo – l’Inter ha già in canna il colpo di riserva. Il ruolo è totalmente diverso, ma forse anche il piede lo è: il fantasioso trequartista, 16 anni compiuti lo scorso 8 gennaio, ha l’argento vivo addosso.

Classico fisico di tutti i piccoli geni argentini (da Aimar ad Ortega per finire con Sua Maestà Lionel Messi), Tomas Parmo è il fiore all’occhiello dell’Independiente. La cui dirigenza avrebbe già comunicato a tutte le giovani perle del vivaio che nella prossima stagione potrebbe non esserci spazio per loro. Una sorta di porta aperta all’assalto di ambiziosi club come l’Inter.

Marotta e Zanetti, colpo argentino in vista

Ovviamente, così come per gli altri profili in erba seguiti a vario titolo dai nerazzurri, nell’interesse manifestato per Parmo c’è il grande zampino di Javier Zanetti. Il vicepresidente dell’Inter, non nuovo a gradite invasioni nel campo del mercato – una cosa tecnicamente fuori dall’esercizio del suo ruolo, ma determinante per il bacino sudamericano – segue da tempo i progressi del piccolo connazionale.

Come riportato dal giornale El Crack Deportivo, l’Inter segue da vicino il trequartista: in particolare “Pupi è attento da tempo alle giovani promesse del calcio argentino, anche se i nerazzurri per prenderlo dovrebbero pagare la sua clausola“, si legge sul periodico albiceleste.

Assente nell’ultima amichevole disputata da ‘Los Diablos Rojos‘, Parmo ha capito che forse, nonostante la sua giovanissima età, forse è il momento di cambiare aria. Le stesse parole di un dirigente del club argentino, Julio Vaccari, aprono il campo alla partenza del gioiello. In attesa di capire a quanto realmente ammonti la clausola per un calciatore ancora minorenne, l’Inter resta alla finestra, pronta a sferrare l’attacco decisivo.