Si chiude a fine agosto: colpo Berardi in Serie A

L’attaccante calabrese, reduce da una sfortunatissima stagione col Sassuolo, è pronto a voltare pagina: l’affare si farà all’ultimo

Forse, se glielo avessero detto il 27 settembre scorso, al termine della clamorosa impresa a San Siro contro l’Inter arrivata grazie ad una sua prodezza, Mimmo Berardi non ci avrebbe creduto. Il club neroverde, brillante nel suo avvio di stagione, fu capace addirittura di battere i nerazzurri in rimonta a casa loro, salvo poi entrare, nelle settimane successive e nel resto dei mesi fino a fine stagione, in un incredibile tunnel fatto di occasioni sprecate, sconfitte e cadute inopinate, che hanno portato la squadra ad essere risucchiata nella lotta per non retrocedere.

Una battaglia che poi, complice il grave infortunio occorso al nazionale azzurro (rottura del tendine d’Achille rimediata il 3 marzo contro il Verona) ha visto la società emiliana soccombere: l’incubo retrocessione, già agitato subito dopo Natale a causa della discesa senza freni in classifica, si è materializzato come reale. Il Sassuolo torna in B, e anche il futuro dell’attaccante, per quanto fermo ai box fino a metà ottobre, si è fatto sempre più oscuro.

Si era legato al Sassuolo con l’intenzione di restarci a vita, Mimmo, prolungando il suo contratto fino al 2027 con una firma arrivata nell’ottobre del 2022. Sembra un secolo fa, per quanto siano cambiate le cose da allora ad oggi.

Il calciatore, da tempo promesso sposo della Juve, riflette sull’opportunità di passare un anno o più nel Purgatorio della cadetteria: un palcoscenico che non può non andar stretto al talentuoso attaccante.

Dalla Juve alla Viola: Berardi affare last minute

Dopo l’exploit di Euro 2020, in cui contribuì, con le sue giocate, al trionfo azzurro della ‘Banda Mancini’, anche la Fiorentina aveva fatto dei sondaggi sul giocatore: richieste respinte al mittente dal Dg Carnevali, che continuava a chiedere quanto meno 35 milioni. La cifra aveva spaventato anche l’Inter, che da tempo monitorava la situazione dell’ormai 29enne mancino.

Il grave infortunio subìto e la discesa in B hanno di fatto cambiato, e di molto, lo scenario legato ad un possibile acquisto di Berardi da parte di un club di A di fascia medio-alta. La società di Rocco Commisso sembra ancora credere nel futuro ad alti livelli dell’attaccante, ma sta aspettando che il Sassuolo abbassi le sue pretese economiche.

Lo stesso club emiliano sa benissimo che in siffatta situazione sarebbe impossibile tenere Berardi in rosa: un extra-lusso che mal si concilia con l’aspro campionato cadetto. Ecco che allora i toscani si sarebbero già armati di santa pazienza, disposti ad aspettare fino a fine agosto per mettere alle strette i neroverdi.

L’affare si farà, ma all’ultimo. Berardi diventerà un calciatore viola, sperando di tornare il talento cristallino ammirato per anni con la maglia del ‘suo’ Sassuolo: un matrimonio che proprio non potrà continuare, nemmeno facendo esercizio di romanticismo…