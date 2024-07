Inter, affare in dirittura in Serie A: l’annuncio del presidente

Le parole fiduciose del presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, sulle chance di approdo del centravanti Sebastiano Esposito a mezzo di un prestito con riscatto e controriscatto dall’Inter

Se fronte innesti l’Inter può dire di aver quasi completato tutte le mosse pendenti, lo stesso non può dirsi di quelle in uscita. Perché per il presidente Giuseppe Marotta, il direttore sportivo Piero Ausilio ed il resto dell’entourage direttiva nerazzurra c’è ancora molto lavoro da fare.

I primi colpi sono stati piazzati nel giro di pochissimi giorni in quanto più semplici da sbrogliare, con pretendenti specifiche al cospetto di calciatori come Mattia Zanotti rientrato dal prestito al San Gallo ed oggi al Lugano. I restanti invece dovrebbero esser completati nei prossimi giorni, a partire dalla vibrante situazione che vede protagonista Valentin Carboni e il Marsiglia di Roberto De Zerbi.

Il fantasista argentino è soltanto il nome apicale in cima alla lista di questi uscenti nerazzurri, al cui seguito filtra anche il centravanti Sebastiano Esposito. Per il classe ’99 non si è ancora aperta la strada del rientro a casa nonostante le ultime stagioni vissute a cavallo fra club esteri come Anderlecht e Basilea, poi Bari e Sampdoria, siano state abbastanza positive. Al contrario, questa potrebbe esser la volta buona di un arrivederci che non ha il sapore definitivo d’addio. Il tutto grazie alla formula studiata appositamente dall’Inter di comune accordo con la società acquirente, ovvero l’Empoli.

Sebastiano Esposito vicino all’Empoli, prestito con opzione e controriscatto dall’Inter

Il club toscano, con cui l’Inter ha già avuto il piacere di intavolare proficui rapporti nel recente passato per Andrea Pinamonti e non ultimo anche Kristjan Asllani, si è molto avvicinato alle prestazioni di Esposito di recente. Tanto grande è la pressione che lo stesso presidente Fabrizio Corsi si è finalmente sbilanciato sulle chance di approdo del centravanti ad Empoli in questa sessione di mercato.

“Sì, sono fiducioso sull’arrivo di Esposito e Colombo”, ha raccontato il primo responsabile del club lanciando una menzione speciale anche all’altro attaccante e talento del Milan. Insomma, l’affare è in dirittura d’arrivo. Mancherebbero una manciata di dettagli prima della firma definitiva e stando alle ultime informazioni, si dovrebbe trattare di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto che la stessa Inter potrebbe esercitare laddove fosse convinta dell’operato del proprio canterano in stagione.