L’esubero del Chelsea per Inzaghi: Inter, 18 milioni di euro

Ci risiamo: il Chelsea punta a vendere un altro esubero e stavolta chiede 18 milioni, troppi per l’Inter, e non solo

Il Chelsea deve piazzare un sacco di esuberi. Bisogna far uscire Lukaku, Chalobah, Gallagher, Sterling, Sanchez e Mudyrk. E poi Armando Broja. La caccia alle squadre pronte a dare una sistemazione ai tanti esuberi non è così semplice, visto che i prezzi di partenza non sono così bassi. Prendiamo il caso di Broja: l’albanese ha molti estimatori in giro per l’Europa, ma nessun club sembra disposto a pagare quanto chiede il Chelsea.

Fino a qualche settimana fa si era parlato di un forte interesse da parte del Milan, che però si è defilato (sembra infatti che i rossoneri abbiano già contattato la Roma per conoscere il prezzo di Tammy Abraham).

Il ventiduenne albanese è un signor giocatore. Finora ha dimostrato di essere una buona punta, bravo a far goal e a fornire assist, adatto al ruolo di perno del reparto e di termine di una coppia. Piace anche all’Inter da diverso tempo. Ma non sembra il momento giusto per approcciarlo.

Sì, anche l’Inter potrebbe dover o voler cercare un’altra punta, e al Chelsea lo sanno. Lo stesso vale per la Juve. Per questo i Blues potrebbero offrire l’albanese a più squadre in giro per l’Italia. Per ora ne hanno parlato solo con il Milan, ma presto potrebbero dare mandato a degli intermediari per presentare il file Broja ai nerazzurri e ai bianconeri, e non solo.

18 milioni al Chelsea per Broja: l’Inter dice no

Chi di dovere potrebbe proporlo anche al Napoli (nel caso di partenza di Osimhen e mancato accordo con Lukaku), alla Roma (qualora Tammy si trasferisse altrove) e alla Lazio. A oggi la squadra più quotata per prenderlo è ancora il Milan, anche se davanti a Broja ci sono Morata, Depay e appunto Abraham (l’unico attaccante che sarebbe confermato è Luka Jovic). Per non andarci sotto, il Chelsea vorrebbe incassare almeno 18 milioni. Che per il Milan sono troppi.

Anche per l’Inter l’esborso di 18 milioni per un esubero del Chelsea suona come un affare insostenibile se non del tutto fuori dalle logiche del mercato. Quindi in caso di contatti è lecito attendersi che la dirigenza nerazzurra direbbe di no.

Diverso potrebbe essere invece l’approccio della Juventus, che secondo TuttoSport potrebbe aver messo gli occhi su Armando Broja, considerandolo, almeno dal punto di vista tattico, il sostituto ideale di Arkadiusz Milik. C’è poi anche un interesse sempre vivo in Turchia e in Arabia Saudita. Se il trasferimento di En-Nesyri al Fenerbahce non dovesse concretizzarsi, una delle alternative per Mourinho potrebbe essere proprio Armando Broja.

Almeno un paio di club di Saudi Pro League potrebbero poi essere pronti ad accontentare il Chelsea, offrendo 18 milioni per il cartellino dell’albanese. Ciò che è certo è che i Blues non sono disposti a svendere. Non lo hanno fatto l’anno scorso quando erano praticamente con l’acqua al collo per il FFP e non lo faranno quest’anno, visto che hanno la possibilità di piazzare colpi sicuri come la cessione di Cucurella (pagato illo tempore 70 milioni).

Finita l’era Roman Abramovich, Todd Boehly si era presentato a Londra con un numero assurdo di acquisti pazzi. Tutte le spese non hanno portato a dei risultati. E la scorsa estate il club ha rischiato grosso. Si è salvato incassando il massimo dalla cessione di Kai Havertz all’Arsenal, Mason Mount al Manchester United, Mateo Kovacic al City, Pulisic e Loftus-Cheek al Milan, Kalidou Koulibaly e Mendy in Arabia Saudita. Quest’estate non c’è bisogno di vendere per forza, insomma. Ma bisogna comunque sfoltire.