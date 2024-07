Ufficiale Inter, altro addio in difesa: via a titolo definitivo

Grandi movimenti di mercato anche in uscita dal club meneghino: il giovane difensore ha firmato con la sua nuova squadra

Non si vince un campionato primavera – quello del 2021/22 – per caso. Non si arriva a disputare una semifinale scudetto, persa poi coi futuri campioni d’Italia, per un casuale allineamento degli astri. Il lavoro delle Giovanili nerazzurre ha prodotto grandi frutti negli ultimi anni, come dimostrano le parabole di Giovanni Fabbian e soprattutto di Cesare Casadei, ceduto due anni fa al Chelsea per una cifre record, considerando la giovanissima età del formidabile tuttocampista nativo di Ravenna.

E così, dopo aver esaurito il matrimonio col tecnico Cristian Chivu, che grandi meriti ha avuto nella crescita individuale dei ragazzi e collettiva come risultati ottenuti dalla squadra, l’Inter ha voltato pagina. La panchina della squadra Under 19 è stata affidata ad Andrea Zanchetta, che avvierà un nuovo giovanissimo ciclo sulle orme del lavoro dell’ex difensore rumeno.

Assieme a quest’ultimo, anche in taluni casi per sopraggiunti limiti d’età, altri addii si stanno materializzando in seno alla compagine Under 19 nerazzurra. Dopo il passaggio in prestito di Giacomo Stabile all’Alcione, club di Serie C, e le avanzate trattative per le cessioni, sempre a titolo temporaneo, di Alessandro Calligaris e Luca Di Maggio sempre nella terza serie professionistica, è arrivata un’ufficialità confermata dalla stessa società di Viale della Liberazione. Stavolta la cessione è addirittura a titolo definitivo.

Zanotti, addio Inter: va al Lugano fino al 2028

“Mattia Zanotti ha firmato un contratto quadriennale con i ‘Bianconeri’ – il Lugano, ndr – valido fino al 30 giugno 2028. Il 21enne laterale difensivo destro arriva a titolo definitivo all’FC Lugano dall’FC Internazionale Milano“, si legge nella nota che il club svizzero ha diramato contemporaneamente all’annuncio fatto dai meneghini.

Il bresciano aveva già disputato la scorsa stagione di Credit Suisse Super League in prestito all’FC St. Gallen 1879 (35 partite, 3 gol, 5 assist), togliendosi la soddisfazione di essere inserito dalla Swiss Football League nella “Squadra ideale della stagione 2023/24“.

Nel 2017, Mattia Zanotti era passato dal Brescia Calcio all’Inter, dove ha fatto tutta la trafila delle selezioni giovanili a partire dall’Under 17. Il 12 dicembre 2021, nella vittoria casalinga per 4-0 a San Siro contro il Cagliari, il classe 2003 ha debuttato in Serie A con la maglia nerazzurra entrando in campo all’83’ al posto di Ivan Perisic. Complessivamente, ha disputato tre partite con la Beneamata nel massimo campionato italiano.

L’operazione porterà nelle casse della società milanese 2,5 milioni di euro, coi nerazzurri che hanno anche concordato una percentuale – non ancora specificata nel comunicato istituzionale – legata alla possibile futura rivendita del promettente profilo.