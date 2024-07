Alex Perez atterrato a Milano: domani visite e firma, poi da Inzaghi in ritiro

L’Inter aveva chiuso l’operazione col Betis all’inizio di questo mese sulla base di un prestito con diritto di riscatto

Alex Perez è sbarcato a Milano e domani effettuerà le visite mediche per poi firmare il contratto con l’Inter. Che, come anticipato da Interlive.it, aveva chiuso col Betis all’inizio di questo mese sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Il difensore classe 2006 piaceva anche ad altre società italiane, su tutte la Roma. Dopo la firma si aggregherà alla squadra di Inzaghi nel ritiro in quel di Appiano Gentile. Il tecnico nerazzurro lo valuterà per capire se potrà far parte stabilmente della prima squadra.

