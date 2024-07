Inter, un altro acquisto intelligente: insuperabile nei duelli aerei

Cabal rappresenta una scelta oculata non soltanto per posizionamento in campo ma anche per quantità e qualità di interventi messi a segno nella passata stagione, gran colpo per l’Inter

I tanti acquisti messi a segno fino a questo momento dall’Inter sono stati frutto di attentissime valutazioni di mercato costruite nel tempo dall’entourage dirigenziale nerazzurra, capitanata dai soliti Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. Per lo più si è seguita la stessa linea operativa del passato, cercando di raggiungere profili a basso costo o costo nullo affinché possano pesare poco sulle casse e garantire ugualmente a Simone Inzaghi un costante ricambio d’energia in mezzo al campo.

Di recente però la dirigenza ha dovuto svolgere del lavoro extra non contemplato finora, o meglio fino al momento in cui Tajon Buchanan ha dovuto sventolare bandiera bianca a causa del pesante infortunio rimediato nel corso della sua breve esperienza con la Nazionale Canadese in Copa America. Buona parte dei sondaggi hanno portato a focalizzare l’attenzione sul profilo di Juan Cabal, ancor prima che su altre alternative di esperienza rimaste senza contratto da qualche settimana.

Ciò che ha convinto Marotta e Ausilio ad approfondire i discorsi di mercato con il Verona e la sua entourage non è stata soltanto la richiesta economica limitata da parte del club cedente ma anche il fatto che sia considerato da molti come un giovane promettente. Proprio quel che servirebbe ad Inzaghi per alternare le risorse da qui al finire della stagione, quando qualche altro nome potrebbe cambiare per un ulteriore ricambio generazionale fra i ranghi. E come se non bastasse, anche i numeri sono dalla parte del difensore colombiano.

Cabal fra i migliori in Serie A, svetta per duelli aerei vinti

Nell’annata appena trascorsa al Verona, il calciatore è stato fra i migliori nel suo ruolo a detta delle statistiche rilasciate dal portale ‘DataMB’. Tanto da esser riuscito ad apporre il proprio nome nella lista dei record-breaker di Serie A.

A conti fatti, Cabal è riuscito a macinare più del 90% di successo nelle azioni difensive e negli interventi aerei, con un marcato primo e secondo posto nei duelli aerei vinti e nelle intercettazioni in mezzo al campo. Il tutto accompagnato da un ottimo ottantaquattresimo posto nell’intero panorama europeo per numero di passaggi progressivi messi a segno.