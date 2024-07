Inzaghi non sta nella pelle: attesa finita, doppio arrivo giovedì ad Appiano

Simone Inzaghi potrà accogliere un doppio innesto giovedì ad Appiano Gentile: chi sono i calciatori che avrà a disposizione il tecnico

L’Inter sta ripartendo per preparare la nuova stagione e con la volontà, ma anche la difficoltà, di confermarsi a certi livelli, dopo la conquista della seconda stella. I nerazzurri vogliono continuare a fare bene in Serie A, ma vogliono puntare anche a un percorso di pregio in Champions League, esattamente come accaduto poco più di un anno fa, quando la Beneamata sfiorò il titolo contro il Manchester City.

Da allora la rosa è cambiata in diversi effettivi e, pur senza rivoluzioni, muterà ulteriormente nelle prossime settimane. Marotta e Ausilio sono alla ricerca dei profili giusti per rinforzare il parco giocatori e tra questi la priorità resta un nuovo difensore mancino con Juan Cabal in cima alla lista.

Poi bisognerà aspettare eventuali uscite, su tutte quella di Valentin Carboni che potrebbe finanziare nuovi colpi in entrata. A prescindere da come andrà a finire in sede di trattative, Simone Inzaghi ha una priorità: lavorare con tutti gli effettivi a disposizione per preparare al meglio l’inizio della prossima stagione. E due calciatori importanti sono pronti a unirsi al gruppo molto presto.

Due innesti per Inzaghi: arriveranno giovedì nel ritiro dell’Inter

In questa prima fase, l’ex Lazio sta lavorando con una rosa ridotta formata da Di Gennaro, Radu, Carlos Augusto, Bisseck, Mkhitaryan, Fontanarosa, Agoumé, Correa, Satriano, Salcedo, Vanheusden e i nuovi volti Josep Martinez, Taremi e Topalovic. Non proprio il massimo, considerato che di questi solo uno potrebbe essere un titolare inamovibile e dato che Francesco Acerbi sta svolgendo sedute personalizzate dopo essersi operato per via della pubalgia.

Già giovedì, però, le cose potrebbero cambiare: infatti, il centrocampo potrebbe dotarsi di elementi fondamentali come Kristjan Asllani e Piotr Zielinski. Si tratta dei due calciatori eliminati per primi da Euro 2024, già alla fase a gironi, e da cui ci si aspetta tanto nella prossima stagione.

Poi sarà la volta degli italiani, per cui bisogna attendere il 24 luglio e si tratta di Bastoni, Darmian, Dimarco, Barella e Frattesi. Sei giorni dopo, si metterà a disposizione Sommer, il 28 Arnautovic, in attesa di capire il suo futuro, tre giorni dopo Calhanoglu. Gli ultimi a tornare saranno Lautaro Martinez e Valentin Carboni, reduci dalla conquista della Copa America, che si presenteranno dopo la prima settimana di agosto.