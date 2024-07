Lascia l’Inter in prestito: Marotta anticipa tutti per un altro talento

L’Inter è pronta a concretizzare una cessione in prestito: l’addio potrebbe portare un grande talento a Milano, il piano di Marotta

In una fase abbastanza bloccata del calciomercato per quanto riguarda i nuovi ingressi tra i big, al netto dell’acquisto di un nuovo difensore centrale, l’Inter continua a lavorare sui giovani talenti, coloro che in futuro potrebbero rappresentare i capisaldi su cui basare la squadra.

E tra questi, almeno nei piani della società, c’è Tanner Tessmann. Il centrocampista del Venezia è da tempo nel mirino, ma i tempi per la fumata bianca si sono allungati per via di qualche problema con l’entourage del calciatore. Ora l’Inter procede spedita e in settimana il contratto dovrebbe essere messo nero su bianco, pensando però già alla futura destinazione del ragazzo.

Il mediano, infatti, non dovrebbe restare a Milano, ma dovrebbe partire in prestito per proseguire il suo percorso di crescita e trovare molto più spazio rispetto a quanto non ne troverebbe agli ordini di Simone Inzaghi. Secondo Fabrizio Romano, due tra le destinazioni più credibili sono quelle che lo porterebbero all’Ipsiwich o al Feyenoord, con gli olandesi che potrebbero essere una meta di pregio per mettersi in evidenza e abituati a lavorare anche con i più giovani.

Asse Inter-Feyenoord: Marotta piomba su un altro talento

Nei discorsi per Tessmann, l’Inter potrebbe fiondarsi su un altro talento che si è già messo in evidenza nel recente passato, ma è pronto a dimostrare le sue qualità soprattutto nelle prossime due stagioni. Stiamo parlando di Leo Sauer. Il trequartista slovacco ha solo 18 anni, ma fin da ora se ne parla come uno dei migliori della sua generazione.

È già nel giro della prima squadra del Feyenoord, dove potrebbe esplodere definitivamente già il prossimo anno. Nasce come esterno offensivo di sinistra, ma può giocare anche come trequartista e alla destra. Per il momento, Beppe Marotta potrebbe semplicemente chiedere agli olandesi un’opzione nell’ambito della trattativa Tessmann, in modo da affondare il colpo prima delle altre big in caso di esplosione del ragazzo.

Per l’Inter potrebbe rappresentare un’opportunità davvero importante, in quanto spesso si è detto come ai nerazzurri manchino calciatori in grado di saltare l’uomo e sul mercato costano davvero tanto. Con Topalovic già arrivato e un’opzione per Sauer, i nerazzurri avrebbero nel roster due big dal futuro assicurato e con un esborso non troppo importante.