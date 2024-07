L’Inter spiazza tutti: affare quasi chiuso in Premier

Chiusura Inter per l’acquisto di Tessmann dal Venezia ma non giocherà in Serie A in stagione, pronto lo smistamento in prestito a tinte internazionali. Su di lui ci sono anche Ipswich Town e Feyenoord

Nell’ambito della sfilza di operazioni di mercato per le quali l’Inter è tutt’ora impegnata attivamente, la dirigenza nerazzurra ha formalizzato l’accordo con il Venezia per la cessione di un altro dei suoi giovani talenti presenti in organico. Trattasi di Gaetano Oristanio, ex prodotto del settore giovanile e reduce da una stagione positiva al Cagliari.

Per il calciatore potrebbe presentarsi una situazione interessante e favorevole al proprio sviluppo professionale, tant’è che si è già detto entusiasta di entrare a far parte di una realtà promettente come quella veneta guidata dall’esperienza di un certo Eusebio Di Francesco.

Fronte nerazzurro, tale accordo non ha soltanto fruttato a livello economico ma anche d’organico, permettendo a Simone Inzaghi di avere una risorsa in meno a cui badare nella fase di preparazione pre-campionato che non sarebbe altresì tornata utile nell’imminente stagione sportiva.

Tessmann verso l’Inter nell’affare Oristanio, giocherà in prestito

Oltre ciò, l’operazione appena conclusa porta anche in casa Inter un nuovo innesto che potrebbe esser sfruttato a partire dall’annata 2025. In queste ore si sta infatti decidendo assieme alla sua entourage il futuro del giovane mediano statunitense Tanner Tessmann.

Il ventiduenne rientra a tutti gli effetti nell’affare di cessione di Oristanio come contropartita a favore dell’Inter e tutti i dettagli trapelati lasciano intendere che vi sarà presto la fumata bianca. Chiaro è che per Tessmann non ci sarà comunque spazio tra le file dell’Inter almeno per il momento, motivo per cui la dirigenza nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio è all’opera per trovare al calciatore una rapida sistemazione in prestito. Su di lui non c’è soltanto l’Everton in Premier League in prima fila ma nelle ultime ore è trapelato anche il nome dell’Ipswich Town. Non ultimo anche il Feyenoord dall’Eredivisie. Verosimilmente potrà poi far rientro alla base al termine della stagione ed esser così rivalutato per un eventuale ingresso a pieno regime nei ranghi di Inzaghi in futuro.