Dalla Juventus all’Inter: colpo di scena, affare ‘alla Tonali’

Inter-Juve per l’attaccante: prestito oneroso a 10 milioni, più una quindicina per l’opzione d’acquisto esercitabile a giugno 2025

Affare ‘alla Tonali’, non proprio Tonali che dal Newcastle non dovrebbe muoversi dopo aver scontato la squalifica di 10 mesi per calcioscommesse. Anche se in verità qualche settimana fa si era parlato di un suo possibile ritorno al Milan, ipotesi subito naufragata.

Affare ‘alla Tonali’ nelle modalità: un prestito molto oneroso con diritto di riscatto che, visto l’investimento alto per il prestito, sicuramente verrebbe esercitato. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato di ‘Sky Sport’, è questa la formula a cui starebbero pensando Inter e Juventus per provare a mettere le mani sul cartellino di Albert Gudmundsson.

Andando nel dettaglio: sia i nerazzurri che i bianconeri potrebbero offrire al Genoa circa 10 milioni di euro per il prestito oneroso dell’attaccante islandese, più una quindicina come opzione d’acquisto esercitabile a giugno 2025. Un totale di 25 milioni di euro. Da verificare la risposta del club rossoblù, sia alle cifre eventualmente proposte che, soprattutto, alla formula. Va detto che il ‘Grifone’ ha sempre chiesto più soldi per l’islandese, più o meno una base intorno ai 30 milioni.

Inter e Juventus dovrebbero comunque prima fare spazio davanti, in particolare i nerazzurri liberarsi di Marko Arnautovic oltre che di Joaquin Correa. L’austriaco e l’argentino hanno stipendi alti, intorno ai 7 milioni lordi, e un solo anno di contratto. Il primo ha pure un’età avanzata e una scarsa propensione all’addio, il che rende ancor più difficile sistemarlo altrove. Con l’argentino, invece, si potrebbe arrivare a un’intesa per la risoluzione contrattuale.

Inter-Juventus, derby d’Italia per Gudmundsson. Ma c’è un grosso ‘problema’

Gudmundsson viene da una stagione importantissima che lo ha consacrato ai massimi livelli, perlomeno qui in Italia. 16 i gol messi a segno tra campionato e Coppa Italia, 5 gli assist. È una seconda punta adattabile anche nel ruolo di mezz’ala, ad Inzaghi piace molto ma l’Inter sta facendo qualche riflessione per via della grave questione extracampo che ha travolto il calciatore. In autunno andrà a processo con l’accusa di violenza sessuale.

Tale riflessione è probabile che la stia facendo pure la Juventus, la quale allo stesso modo apprezza moltissimo il calciatore, nel mirino anche di società inglesi come il Tottenham. Proprio per il motivo detto sopra, non è escluso che il 27enne di Reykjavík possa restare al Genoa per un altro anno.