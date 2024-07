Firma ad un passo: colpo Sensi in Serie A

Il centrocampista umbro, svincolatosi dall’Inter, è vicino a legarsi all’ambizioso club: manca solo l’annuncio ufficiale

E fu così che, dopo 5 stagioni in nerazzurro – annate nelle quali, magari non esattamente da protagonista – l’ex Sassuolo ha alzato al cielo diversi trofei tra cui ben due scudetti, Stefano Sensi salutò. Una decisione inevitabile, presa sostanzialmente di comune accordo con la società meneghina, ringraziata pubblicamente dal giocatore all’indomani della scadenza del contratto, valido fino al 30 giugno scorso.

La parabola di Stefano Sensi in maglia Inter è stata a dir poco curiosa. Arrivato a Milano nell’estate del 2019 per una cifra totale – tra il prestito oneroso annuale e il successivo obbligo di riscatto – pari a 27,2 milioni, il centrocampista aveva iniziato col botto agli ordini di Antonio Conte. Gol, assist e giocate incredibili lo avevano reso un titolarissimo della prima Inter del tecnico salentino, quella su cui poi furono messe le basi per vincere, l’anno successivo, il 19esimo scudetto della storia della Beneamata.

Frenato da tanti piccoli infortuni fattisi via via più seri e frequenti nel tempo, Sensi restò indietro. Nel frattempo infatti, dopo un avvio timido dovuto all’adattamento alla nuova realtà milanese, esplose il talento di Nicolò Barella, anch’egli giunto alla Pinetina nello stesso periodo storico di Sensi.

Progressivamente il nativo di Urbino perse il posto da titolare, chiuso dall’irresistibile ascesa del sardo, dall’intoccabilità di Marcelo Brozovic, dalla duttilità di Matìas Vecino e dalla necessità di trovare un posto in squadra a Christian Eriksen, la star danese giunta a Milano a gennaio del 2020 per provare a portare l’assalto al Tricolore.

Sensi raggiunse dunque il picco nei suoi primissimi mesi in nerazzurro, senza riuscire a ripetersi negli anni a venire. Stagioni caratterizzate anche, con l’avvento in panchina di Simone Inzaghi, di prestiti semestrali (leggi Sampdoria, da gennaio a giugno del 2022) e annuali (Monza, nel 2022/23).

Sensi addio, Parma in vantaggio nella corsa delle neopromosse

Tornato nel terzo anno della vincente era avviata sotto la guida del tecnico piacentino, Sensi ha rappresentato per diversi mesi l’emblema dell’esubero tecnico col quale monetizzare dalla cessione. L’operazione fu vicina a completarsi nello scorso gennaio, quando solo inaspettati problemi burocratici bloccarono il suo passaggio al Leicester.

Terminata la sua ultima stagione in nerazzurro con qualche spezzone di partita concesso gentilmente da Inzaghi, la mezzala ha atteso la fine naturale del suo contratto per salutare la truppa da campione d’Italia. Sul calciatore in prima battuta si era affacciato con interesse il neopromosso Como, superato poi nelle ultime settimane dal Parma, altra ricca realtà protagonista di un trionfale ritorno in Serie A.

Il club crociato sarebbe ormai prossimo a tesserare Sensi, che si legherà al club emiliano a costo zero, forte dello svincolo ottenuto lo scorso 1 luglio dall’Inter. Ciò che sarebbe potuto essere e non è stato resterà per sempre nei pensieri del giocatore umbro e di tutti i tifosi interisti. Che ancora ricordano con piacere le prestazioni del primo Sensi, quello che ancora non aveva fatto i conti con una terribile sfortuna a livello di infortuni ed operazioni chirurgiche.