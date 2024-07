Inter-Lugano 3-2, subito Taremi show: intanto Zielinski è a Milano

L’Inter affrontava il Lugano nella prima amichevole stagionale: Taremi ha salvato la situazione con una grande doppietta, in gol anche Correa. E occhio a Zielinski

Sono i primi giorni del ritiro ad Appiano Gentile e molti calciatori mancano all’appello per via degli impegni delle Nazionali, tra Euro 2024 e Copa America. Oggi, però, era già tempo di impegni sul campo, dato che l’Inter era attesa dalla prima amichevole della stagione contro il Lugano.

L’appuntamento non è così attendibile per via delle tante assenze, ma ha subito dato delle indicazioni importanti. I campioni d’Italia hanno chiuso il primo tempo in svantaggio con il risultato di 1-2: dopo il gol di Joaquin Correa al 10′, è arrivato il pareggio e poi il sorpasso, entrambi firmati da Kacper Przybylko, in gol prima su rigore e poi su azione al 18esimo e al 25esimo minuto.

Nel secondo tempo, invece, si è messo in luce uno scatenato Mehdi Taremi. Il nuovo arrivato ha ribaltato la situazione, andando a segno con un rigore al 59esimo e poi con un bellissimo scavetto. È lui a fissare il risultato sul 3-2, con una vittoria di misura nella prima amichevole stagionale. Da segnalare anche il fatto che non abbiano preso parte all’amichevole Satriano e Vanheusden a causa di un affaticamento muscolare.

TABELLINO INTER-LUGANO 3-2

INTER (3-5-2): 13 Martinez (21 Di Gennaro 61′); 31 Bisseck (57 Quieto 61′ (61 Re Cecconi 75′)), 58 Stante (55 Motta 54′), 47 Fontanarosa (51 Alexiou 61′); 54 Kamate (50 Aidoo 54′), 42 Agoumé (62 Bovo 72′), 22 Mkhitaryan (60 Zarate 64′), 52 Berenbruch (59 Topalovic 61′), 30 Carlos Augusto (53 Cocchi 69′); 99 Taremi (24 Salcedo 64′), 11 Correa (56 Owusu 64′). A disposizione: 97 Radu. Allenatore: Simone Inzaghi.

LUGANO (4-3-3): 58 Osigwe (15 Pseftis 51′); 46 Zanotti (2 Guillard-Brault 46′), 6 Papadopoulos (20 Doumbia 58′), 5 Hajdari (22 El Wafi 58′), 26 Marques (23 Valenzuela 58′); 7 Macek (25 Bislimi 58′), 8 Grgic (28 Ryter 41′), 27 Dos Santos (29 Belhadj 58′); 34 Babic (10 Bottani 58′), 93 Przybylko (31 Aliseda 58′), 18 Mahou (21 Cimignani). A disposizione: – Allenatore: Mattia Croci Torti

Marcatori: al 11′ pt Correa (Inter), al 21′ pt Przybylko K. (Lugano) , al 27′ pt Przybylko K. (Lugano), al 5′ st Taremi M. (Inter) , al 13′ st Taremi M. (Inter).

Arbitro: Bonacina Assistenti: Bresmes – Trinchieri

Non solo Inter-Lugano, Zielinski è arrivato a Milano

Si sapeva già da tempo, ma queste sono anche le ore di Piotr Zielinski. Il centrocampista è stato blindato da tempo a parametro zero, ma oggi è arrivato a Milano e sarà la nuova arma a disposizione di Simone Inzaghi a centrocampo.

Domani sarà al CONI per l’idoneità sportiva, poi si unirà ai compagni dell’Inter in ritiro. Per lui vacanze finite dopo l’esperienza poco fortunata con la Polonia a Euro 2024, ora è tempo di iniziare una nuova avventura per cui potrebbe essere molto prezioso per il tecnico di Piacenza.

✈️ 🇵🇱 #Inter – Piotr #Zielinski a Milano per iniziare la sua nuova avventura in maglia nerazzurra: domani mattina l’idoneità sportiva al Coni, venerdì primo allenamento ad Appiano Gentile alla corte di #Inzaghi 🎥 @GiokerMusso pic.twitter.com/2CBBJXx5cg — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 17, 2024

Nel video in alto vi mostriamo il video dell’arrivo della mezzala nel capoluogo lombardo: venerdì è previsto il primo allenamento ad Appiano Gentile.