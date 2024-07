Nuovo colpo dell’Inter: manca solo il via libera di Oaktree

L’Inter ha in pugno il calciatore ma non può attendere troppo per l’ok del fondo statunitense visto che c’è anche la Juventus

L’Inter ha piazzato il quarto colpo di questo calciomercato estivo. I primi tre sono stati Zielinski, Mehdi Taremi (entrambi a costo zero) e Josep Martinez. Per il portiere del Genoa sono stati investiti circa 15 milioni di euro bonus inclusi, mentre allo spagnolo è stato garantito un quinquennale da 1,5 milioni netti a stagione.

Tre al netto di Topalovic e Alex Perez, quest’ultimo atterrato ieri a Milano. Oggi il classe 2006 farà le visite e firmerà il contratto per poi unirsi alla squadra di Inzaghi nel ritiro in quel di Appiano Gentile. Sia lo sloveno che il difensore ex Betis saranno valutati dal tecnico nerazzurri, ma di base sono tutti e due destinati alla Primavera.

Il quarto affare per la prima squadra fa di nome Juan e di cognome Cabal. Come riporta ‘Sky Sport’, la trattativa col Verona è pressoché definita sulla base di 10 milioni di euro. Da capire la formula, ma potrebbe essere un prestito con obbligo condizionato. Agli scaligeri potrebbe finire il baby Kamate, seppur in un affare disgiunto.

Cabal andrà a ricoprire il ruolo di vice Bastoni, rimasto ‘scoperto’ dopo il ricollocamento di Carlos Augusto come alternativa a Federico Dimarco. Una decisione presa dopo l’infortunio alla tibia subito da Buchanan, il quale sarà costretto a stare ai box per i prossimi 4/5 mesi. Cabal si legherà ai nerazzurri con un contratto di cinque anni da circa 1,1-1,2 milioni di euro a stagione.

🇨🇴 Juan Cabal (Hellas Verona, 23) ℹ️ The only Serie A fullback to rank in the 90+ percentile for both defensive actions and aerial% 🥇 Defensive actions – 1st

🥇 Aerial duels – 1st

🥈 Aerial duels won % – 2nd

🥈 Interceptions – 2nd

🏅 Progressives passes : 84th percentile in… https://t.co/opOkHMoWBX pic.twitter.com/CT83DtsyPc — DataMB (@DataMB_) July 14, 2024

Inter, Cabal in pugno: per la fumata bianca manca solo l’ok definitivo di Oaktree

Per la fumata bianca manca solo l’ultimo ok di Oaktree. Ieri esponenti del fondo statunitense che controlla l’Inter, nella fattispecie Alejandro Cano e Katherine Ralph, sono stati in sede per un confronto con la dirigenza.

Oaktree aveva ‘bocciato’ Hermoso per via dell’età e delle onerose richieste contrattuali, in sostanza anche Ricardo Rodriguez, indirizzando il management interista verso un profilo più giovane e meno impegnativo dal punto di vista economico.

A meno di clamorose sorprese, quindi, il via libera alla definizione dell’operazione Cabal arriverà sicuramente e pure a stretto giro di posta. L’Inter non può attendere troppo, perché sul 23enne colombiano ci sono pure altre società, in particolare la Juventus.