Sanchez e il clamoroso ritorno: cosa sta succedendo

Pressing intenso dell’Udinese per riportare in bianconero l’ex fantasista di Arsenal, Barcellona e Inter fra le tante mentre regge la doppia pista francese di Marsiglia e Lille; intanto ceduto Esposito in prestito

A seguito della stagione sensazionale vissuta sulla propria pelle in onore all’affetto e la fiducia dimostrati dal popolo francese dell’Olympique Marsiglia, Alexis Sanchez ha riallacciato i rapporti con l’Inter la scorsa estate sospinto dalla forza attrattiva di Simone Inzaghi.

Per il tecnico la figura del cileno era importante tanto quanto i suoi beniamini maggiormente impiegati sul campo, grazie alla sua immensa creatività e alla tradizionale garra sudamericana del trascinatore nei minuti finali di gioco. Ciononostante lo scarso impiego lo ha via via allontanato nuovamente dal progetto nerazzurro ed il solo anno di contratto sulle spalle è stato un chiaro segnale che lo ha spinto all’addio definitivo del suo secondo mandato meneghino. Da qualche settimana il calciatore è senza squadra ma per uno come lui è soltanto questione di tempo prima di trovare una nuova valida sistemazione, fra le tante opzioni a disposizione.

Proprio di recente si è parlato non soltanto di un possibile ritorno in Ligue 1, all’OM dove tanto si è trovato bene e verso cui la sua entourage continua a fare pressione; ma anche al Lille. Queste sarebbero due delle tre papabili più accreditate, visto che è tornata a far parlare di sé anche la squadra che ha di fatto lanciato Sanchez nel calcio dei grandi, ovvero l’Udinese.

Ritorno di fiamma Sanchez-Udinese, l’Empoli accoglie Sebastiano Esposito

L’ex fantasista potrebbe dunque tornare in Serie A per vestire nuovamente la maglia bianconera dopo una vita trascorsa in giro per l’Europa e tanti successi sul groppone, ma non è impresa facile.

Le intenzioni del club friulano sono estremamente positive e trasudano fiducia, nonostante ci sia da convincere soprattutto l’entourage della bontà della destinazione e di un progetto per certi versi meno appariscente ed appetibile rispetto alle controparti attive sul mercato francese.

In secondo luogo, non mancano vivi dubbi sulla situazione finanziaria: nelle ultime stagioni Sanchez ha preteso cifre d’ingaggio piuttosto alte e per venire incontro alle esigenze dell’Udinese dovrebbe scendere ad un profondo compromesso economico. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere.

📣 𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐒𝐞𝐛𝐚𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐄𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐨✍️✅💙 Sebastiano Esposito è un nuovo calciatore azzurro: attaccante italiano classe 2002 arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall’@Inter pic.twitter.com/zkXD66lTBs — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) July 17, 2024

Intanto l’Empoli ha appena ufficializzato l’acquisto a titolo temporaneo delle prestazioni sportive del giovane centravanti Sebastiano Esposito all’Empoli. Con tanto di opzione di riscatto sfruttabile nel caso in cui dovesse ben figurare con indosso la maglia toscana. I nerazzurri dovrebbero aver ottenuto però un controriscatto.