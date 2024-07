Blitz in sede del calciatore: ha firmato con l’Inter

Sbarcato a Milano ed accolto da un buon numero di tifosi nerazzurri, Alex Perez è prossimo all’ufficialità con l’Inter. Il calciatore ha lasciato la sede accompagnato dall’agente Botines

Nello stesso giorno in cui l’Inter ha preso parte – seppur non ancora nella sua forma completa – alla prima sfida amichevole della fase di preparazione al prossimo campionato di Serie A assieme al Lugano ben più progredito sul piano atletico, uno degli obiettivi di mercato della formazione di Simone Inzaghi ha fatto capolino a Milano sotto lo sguardo di una moltitudine non indifferente di tifosi.

L’arrivo era chiaramente programmato da tempo, affinché nella giornata di oggi si potessero effettuare i controlli medici di routine e procedere alla revisione dei dati presenti sul contratto da firmare con il suo nuovo club. Parliamo del difensore Alex Perez, prelevato con convinzione dal Betis Siviglia ove ha trascorso l’ultima stagione tra le file della seconda squadra spagnola aderente al quarto campionato del medesimo Paese. L’accordo è stato raggiunto fra le parti sulla base di un prestito con opzione di riscatto intorno al mezzo milione di euro, con una percentuale sulla futura rivendita ed una serie di bonus relativi al numero di presenze in stagione.

Alex Perez firma con l’Inter, nuovo difensore a corte di Inzaghi

Nelle scorse ore il calciatore è stato pizzicato presso gli uffici nerazzurri siti in Viale della Liberazione assieme al suo agente Albert Botines, oltre ad amici e familiari, per procedere alla firma non ancora ufficializzata dal club. A tal proposito bisognerà attendere le prossime ore.

Verosimilmente d’ora in avanti il difensore centrale potrà esser chiamato in causa da Inzaghi nelle fasi di gioco meno impegnative o sul finire delle partite il cui risultato è stato già blindato, in gran stile Yann Bisseck. Altresì può tornare utile nell’eventualità in cui uno dei titolatissimi dovesse chiedere forfait. Ciononostante, almeno nei primi mesi, è facile prevedere che l’inserimento dello spagnolo nell’Inter sarà graduale e dovrebbe partire dalla formazione Primavera essendo ancora un Under-20.