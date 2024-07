Contratto rescisso nella notte: si passa alle vie legali

Ha rescisso unilateralmente il proprio contratto inviando una mail a notte fonda: la proprietà non ci sta ed è pronta a reagire

Un calciatore che rimane controvoglia è molto peggio di uno che se ne va via a tradimento o zitto zitto. I tifosi dell’Inter hanno più volte considerato un simile pensiero. Lo hanno fatto quando Milan Skriniar ha deciso di unirsi a zero al PSG e quando Lukaku, l’estate scorsa, ha staccato il telefono e ha dato mandato al suo avvocato di accordarsi con il Milan o con la Juve.

Quando nel contratto è presente una clausola per la rescissione unilaterale dell’accordo bisogna considerare che il rapporto possa finire così, da un giorno all’altro. Lo hanno imparato a proprie spese anche in Turchia, dove è di recente scoppiato il caso Thomas Meunier.

Il terzino, in passato accostato anche all’Inter, è diventato bersaglio di critiche, rimproveri e offese sui social da parte dei tifosi del Trabzonspor. Ma anche dai piani alti si sono già levate voci indignate. Il presidente del club turco pare imbufalito dopo che l’ex PSG ha rescisso il proprio contratto inviando una mail a notte fonda.

Il laterale ex PSG e Borussia Dortmund era arrivato in Turchia poco tempo fa: lo scorso febbraio era passato dalla Bundesliga alla Super Lig firmando un contratto fino al 30 giugno 2025 con il club di Trebisonda. In quel contratto era però presente una clausola per risolvere unilateralmente l’accordo entro il 15 luglio.

Ebbene, alle 23:55 del 14 luglio, cioè a cinque minuti dalla scadenza della clausola che gli avrebbe permesso di trasferirsi a zero altrove, il belga ha fatto recapitare una mail alla proprietà e alla dirigenza del Trabzonspor annunciando che sarebbe andato via, sfruttando la nota del contratto.

Il contratto rescisso di notte che fa infuriare i turchi

Il presidente Ertugrul Dogan l’ha presa malissimo e ora promette guerra. Anzi, dice che la clausola non è scattata e che Meunier non può muoversi dalla Turchia, se non a una precisa condizione. Intervistato da A Spor, il presidente ha spiegato che nell’accordo fatto con Thomas Meunier era specificato che, se si fosse trasferito in un club di una città vicina al luogo in cui vive la famiglia, lo avremmo lasciato andare. Ma c’era anche scritto che il club in questione avrebbe dovuto contattare il Trabzonspor. Cosa che non è avvenuta.

“Ieri sera“, si è lamentato Dogan, “cinque minuti prima della scadenza di questa clausola, Meunier ci ha inviato una mail che ci ha davvero sconvolto. Ci ha informato di aver risolto unilateralmente il suo contratto. La mail è arrivata alle 23:55. Ho anche dato istruzioni agli avvocati, faremo esercizio dei nostri diritti legali e intenteremo una causa contro di lui e il club in cui si trasferirà”.

Ok, la situazione sembra tesa… Sembra comunque che Thomas Meunier abbia già raggiunto un accordo di massima con il Lille. La trattativa non potrà però dirsi conclusa finché non arriverà il via libera da parte della FIFA. Bisogna infatti valutare se il belga è effettivamente libero da qualsiasi contratto e se quindi può trasferirsi da svincolato nel club francese. Sul belga fino a qualche giorno fa c’erano anche il Rennes e il Monaco. Si era parlato anche di Inter, nel caso di addio di Dumfries.

Intanto anche Gerard Deulofeu, che nell’ultima stagione non ha messo piede in campo, ha rescisso unilateralmente il proprio contratto con l’Udinese. Lo ha fatto con più stile, presentando anche una lettera commossa ai tifosi bianconeri.