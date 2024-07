No secco, è incedibile: l’Inter chiude le porte in faccia alle big europee

L’Inter ha deciso di blindare uno dei suoi calciatori. Il piano dei nerazzurri è già stabilito. Ecco cosa prevede

Prosegue il lavoro dell’Inter ad Appiano Gentile. Il gruppo a disposizione di mister Inzaghi accoglierà nei prossimi giorni i primi calciatori che hanno concluso le vacanze dopo gli impegni con le Nazionali.

Dopo quella con il Lugano, l’Inter disputerà un’altra amichevole nel centro sportivo contro la Pergolettese prima dell’impegno di sabato 27 luglio contro il Las Palmas a Cesena. Oltre agli impegni sul campo, i nerazzurri restano molto attivi sul mercato. La priorità è mettere a disposizione di Inzaghi un nuovo innesto in difesa. L’obiettivo è stato individuato in Cabal del Verona, per il quale la trattativa sembra davvero ben avviata.

Un’altra buona notizia per l’Inter è arrivata dall’Europeo Under 19 in corso in Irlanda del Nord. L’Italia allenata dall’ex attaccante nerazzurro Bernando Corradi ha esordito con una vittoria (2-1) contro la Norvegia. Decisivo, nella rimonta azzurra, è stato il gol segnato da Luca Di Maggio, centrocampista della Primavera interista, che ha vanificato l’iniziale vantaggio degli scandinavi.

No secco dell’Inter, il piano dei nerazzurri per Di Maggio

Il gol segnato con l’Inter è un ulteriore conferma dell’indubbio valore del centrocampista nerazzurro. Elemento imprescindibile della Primavera allenata da Christian Chivu, Di Maggio, nello scorso campionato, ha messo a segno ben 10 reti. Una stagione dunque molto positivo per un calciatore che, per caratteristiche, ricorda molto Frattesi.

Può giocare sia da mezzala che da trequartista, ruoli cui abbina una spiccata capacità negli inserimenti. Tutte caratteristiche che hanno attirato l’attenzione anche di qualche top club europeo. L’Inter, tuttavia, ha un piano ben preciso per il suo giovane talento che piace molto anche a Inzaghi e al suo staff.

Nessuna cessione a titolo definitivo ma un possibile prestito, come accaduto in passato ad altri calciatori del vivaio nerazzurro che poi hanno trovato spazio in prima squadra. Stando alla Gazzetta dello Sport, Di Maggio ha non poche pretendenti in Serie B. Le neopromosse Cesena e Mantova, oltre allo Spezia, hanno già avuto vari colloqui per sondare la sua disponibilità a un possibile trasferimento.

Altre possibili prestazioni degne di note all’Europeo Under 19 permetteranno al giovane centrocampista interista di mettersi ulteriormente in mostra, in vista della scelta che lo attende alla fine della kermesse. La certezza è che l’Inter punta molto di lui e non vuole privarsene assolutamente.