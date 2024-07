Tifosi Inter in ansia: la cessione è inevitabile

I tifosi dell’Inter hanno ben chiare le idee sul futuro del calciatore, ma la cessione sembra ormai inevitabile per la società nerazzurra

Molto spesso capita di doversi separare dai calciatori a cui si tiene di più, di dover partire talenti a cui si era parecchio affezionati e che hanno contribuito per anni ai successi della società. Altre volte, invece, l’addio avviene con il sollievo da parte di tutte le parti in causa, se le cose non sono andate per nulla come previsto nel percorso insieme.

Nel caso di Joaquin Correa, si tratta molto più del secondo caso rispetto al primo. Il calciatore argentino, dopo un folgorante esordio contro il Verona, non è riuscito a mantenere le aspettative, anzi ha a lungo deluso le attese, fino al trasferimento della scorsa stagione al Marsiglia, in cui non è comunque tornato quello dei tempi della Lazio.

L’obbligo di riscatto non è scattato, vista la mancata qualificazione in Champions, e il ragazzo è tornato a Milano, dove si sta allenando con la prima squadra, in attesa di capire il suo futuro. Le ultime novità sul suo destino, però, vanno tutte in un’unica direzione.

Correa in evidenza contro il Lugano, ma il suo futuro è già deciso

La prima amichevole stagionale contro il Lugano, anche per via delle tante assenze, ha visto scendere in campo dal primo minuto la coppia d’attacco inedita formata da Correa e Taremi. A rubare l’occhio è stato sicuramente l’iraniano, che ha siglato una grande doppietta e ha portato a termine un assist, ma anche il Tucu si è messo in evidenza con un gol a inizio match.

La prova abbastanza positiva dell’argentino ha fatto scattare ilarità, ironia e anche preoccupazione in diversi tifosi, che proprio non vogliono più vederlo dalle parti di Appiano Gentile. In realtà, qualsiasi ansia di questo tipo può passare in secondo piano. L’Inter ha un attacco formato da Lautaro Martinez, Thuram, Taremi e Arnautovic, in attesa di possibili novità sul fronte Gudmundsson.

Per Correa non c’è proprio spazio e, a dispetto della simpatia di Inzaghi, il suo addio è ormai inevitabile e sarà con ogni probabilità a titolo definitivo. Il calciatore ha raccolto diversi interessamenti dall’estero e piace anche alla Lazio e al Como: vedremo quale sarà la piazza che prenderà il sopravvento nelle prossime settimane.