Cabal, l’Inter si ‘vendica’ subito: soffiato il talento alla Juve

Il male si paga con il male: dopo Cabal l’Inter è pronta a soffiare un talento alla Juve il tale; scatta la vendetta su Giuntoli

Sì, parlare di male e di vendetta è forse un tantino esagerato. Anche perché non sembra che all’Inter si stiano strappando i capelli per il mancato acquisto di Juan Cabal. Dispiace che un altro obiettivo dichiarato dopo Djalò sia finito alla Juve, ma per Inzaghi non si prospetta nessun vuoto difficile da colmare. Il colombiano sarebbe arrivato come riserva di Bastoni, in una posizione in cui, anche senza rinforzi, l’Inter potrebbe già sentirsi coperta.

Non sembra neanche legittimo parlare di sgarbo subito. La Juve ha fatto il proprio interesse prendendo un difensore mancino utile a completare la rosa. I bianconeri non hanno soldi da buttare e difficilmente avrebbero regalato al Verona 12 milioni solo per indispettire Marotta.

Ciò che invece è possibile è che Inter e Juve possano continuare la loro contesa sul mercato anche dopo il caso Cabal: sia in nerazzurri che i bianconeri seguono con interesse un giovane difensore di talento.

Anche per una questione di orgoglio, l’Inter non vorrà di nuovo ammettere una sconfitta. Dunque, stavolta, l’esito della sfida di mercato potrebbe essere diversa. Conta anche il fatto che l’affare sembra in linea con le direttive dettate da Oaktree: piazzare un colpo di prospettiva in entrata, acquistando un giovane promettente da far crescere e far diventare un campione.

Continua la sfida con la Juve dopo Cabal: l’Inter punta tutto sul talento della Samp

Il talento che potrebbe arrivare dalla Sampdoria è il diciassettenne Giovanni Leoni. E si tratterebbe per l’Inter del terzo acquisto relativo a calciatori di giovane età. Il primo ad arrivare a Milano è stato Topalovic, che l’altro giorno ha giocato una mezz’oretta nella prima amichevole stagionale dei nerazzurri contro il Lugano. Poi è arrivato anche Alex Perez.

Il terzo rinforzo potrebbe davvero essere giovanissimo difensore centrale nato a Roma e cresciuto a Padova. Leoni ha già dimostrato proprio con il Padova e poi con la Samp di essere un giocatore di grandi qualità: ha personalità, fisico, non teme l’intervento deciso e l’uno contro uno, sa dominare di testa ed è abbastanza agile.

Ovviamente, essendo così giovane, il suo gioco presenta ancora tante sbavature soprattutto dal punto di vista del posizionamento e della gestione dell’impeto. Non è un braccetto sinistro ma un centrale puro. Con Pirlo, però, ha giocato spesso da braccetto destro.

I costi dell’affare e l’alternativa del canterano

La Samp sa che il ragazzo è merce preziosa e quindi non lo mollerà per pochi soldi. I liguri lo hanno riscattato poche settimane dal Padova per 1,5 milioni di euro e ora potrebbero volere almeno 6 milioni. L’Inter potrebbe ottenere uno sconto in virtù dei buoni rapporti in essere con la dirigenza blucerchiata e magari permettendo al ragazzo di rimanere un anno in prestito ancora in B sotto la guida di Pirlo.

Essendo così giovane, faticherebbe a trovare spazio nella squadra nerazzurra. Anche perché, davanti, si troverebbe Pavard e Bisseck (e Darmian). All’Inter serve più urgentemente un braccetto sinistro. Ma la scelta dovrà tenere conto anche del problema delle liste A e Champions. Serve un giovane. Meglio ancora un canterano. E il nome più utile in questo senso sembrava essere quello di Lorenzo Pirola della Salernitana, che però sembra vicinissimo a trasferirsi in Grecia, ad Atene, all’Olympiakos (per 3 milioni!).

Il ragazzo piaceva anche al Napoli, e non solo. Inzaghi, però, non è sembrato mai molto convinto. Forse uno come Pirola non è mai parso il nome adatto né a lui né alla dirigenza, che lo conosce bene. Forse il coach avrebbe preferito Hermoso. L’alternativa è Johan Vasquez, venticinquenne messicano del Genoa, che come Cabal è mancino ma può giocare sia come centrale difensore che come braccetto. Lato Leoni, l’Inter si sente in vantaggio sulla Juve, e spera di poter rispondere con l’acquisto di un vero talento allo scippo di Cabal.