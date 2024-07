Chiesa all’Inter, arriva la bomba: “Ecco cosa so”

Confermata l’indiscrezione sulla vicinanza dell’Inter al profilo di Chiesa ma soltanto per un colpo a zero il prossimo anno: è sul mercato ma ora resta alla Juventus

I tanti cambiamenti in casa Juventus attuati dalla direzione sportiva bianconera nelle ultime settimane hanno fatto molto discutere, riportando di fatto la ‘Vecchia Signora’ ai fasti d’un tempo. Almeno sulla carta appare come la vera spina nel fianco per il prossimo campionato dell’Inter, con cui senza ombra di dubbio spartirà il primato. Un po’ come ha già fatto sul mercato e come potrebbe fare anche in futuro, vista la posizione piuttosto ambigua di Federico Chiesa.

Per l’esterno offensivo c’è ancora posto negli schemi di gioco del nuovo allenatore Thiago Motta e per lui potrebbe essere una carta davvero importante, soprattutto in contesti dove l’intensità e l’imprevedibilità saranno caratteristiche fondamentali. Almeno per quest’anno, dunque, c’è certezza che possa restare. Eppure il destino dell’ex beniamino della Fiorentina potrebbe comunque portarlo lontano dai colori bianconeri il prossimo anno quando la scadenza di contratto parlerà al posto suo. Fra le molteplici destinazioni ci sono tante realtà europee da tempo sulle sue tracce, alcune di queste anche piuttosto importanti e cariche di virtù. Senza nulla togliere a Roma e Napoli, meramente legate al nostro territorio.

Chiesa-Inter, non sono voci: si attende la scadenza del contratto

In questo calderone ci andrebbe inserita anche l’Inter, ma non per sentito dire quanto piuttosto per una forma di interesse abbastanza marcata. La conferma è giunta nelle scorse ore da Maurizio Romei, attuale presidente della Settignanese ed uno degli scopritori del profilo dell’esterno offensivo quando non era ancora parte attiva del circuito maggiore.

“Il suo Europeo è stato appena sufficiente ed è pur sempre qualcosa, visto che l’Italia non è andata affatto bene. L’ho sentito di recente e mi ha detto che stava valutando alcune opzioni anche all’estero, dove poter giocare la Champions League. Gli ho suggerito di parlare con Thiago Motta e sicuramente resterà. Su di lui c’è l’Inter, le voci di apprezzamento sono reali”, ha raccontato ai microfoni di ‘TuttoJuve’.

Difficile che l’Inter possa prendere in considerazione l’ipotesi di lanciare un’offerta per Chiesa alle condizioni espresse dai bianconeri per la cessione, intorno ai 30 milioni. Sono decisamente troppi e per quanto possa piacere, l’esterno non è comunque una priorità. Al contrario, l’ideale sarebbe attendere la scadenza di contratto nel giugno 2025 per un colpo a zero. Qualcosa su cui Giuseppe Marotta è particolarmente in gamba.