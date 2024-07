Dall’Inter al Manchester City: “A un passo dal trasferimento”

Un calciatore tra Inter e Manchester City, vive un giorno speciale. Ora c’è la conferma: “A un passo dal trasferimento nel club nerazzurro”

Nel corso degli anni, sono tanti i calciatori a lungo accostati all’Inter e che poi hanno preso la loro strada, ben diversa da quella che conduce a Milano. Oggi alcuni di questi rappresentano dei veri e propri rimpianti per la Beneamata, calciatori che sarebbero potuti arrivare agli ordini di Simone Inzaghi e che ora stanno scrivendo la storia per altri club.

Tra questi c’è sicuramente Manuel Akanji. Il difensore centrale oggi compie 29 anni, ma i più attenti ricorderanno che due anni fa è stato veramente vicino all’Inter. Il centrale svizzero all’epoca era in forza al Borussia Dortmund, dove era riuscito a mostrare il suo potenziale, ma ha vissuto anche non pochi problemi. Dopo un periodo da titolare, infatti, è finito ai margini in favore di Sule e Schlotterberg.

Sì, due ottimi calciatori, ma non sicuramente non avevano il potenziale che ha mostrato lo svizzero. E poi ci sono stati anche problemi relativi il rinnovo di contratto con i gialloneri, un rifiuto che proprio non è andato giù ai tedeschi e che l’ha spinto fin da subito lontano dal club. In questa situazione, ha cercato di inserirsi l’Inter, visto che l’addio di Milan Skriniar per 50 milioni con direzione PSG sembrava imminente.

Akanji oggi compie 29 anni: era vicinissimo a vestire la maglia dell’Inter

Akanji, dunque, come ricorda ‘Tuttomercatoweb’, “era a un passo dall’Inter”, anche perché il costo del suo cartellino era sui 20 milioni di euro, non troppo considerando il valore del calciatore. Da giugno si sapeva che la storia con il Borussia Dortmund era agli sgoccioli, ma alla fine l’Inter non ha affondato il colpo: i rallentamenti della trattativa tra Inter e PSG per Skriniar sono stati decisivi e, con il senno di poi, probabilmente Zhang avrebbe fatto bene ad accettare l’offerta finale dei transalpini.

Infatti, con il passare dei mesi l’ex Sampdoria ha deciso di non rinnovare il contratto e ha lasciato la Beneamata a parametro zero. Akanji, invece, nelle fasi finali del mercato, è finito al Manchester City, con soddisfazione di tutte le parti in causa, soprattutto di Pep Guardiola che ha apprezzato le qualità in impostazioni del difensore centrale.

Poi, sappiamo tutti com’è finita. Il calciatore è stato molto contento di essere finito nel club più forte delle ultime edizioni di Premier League, l’Inter ha trovato ottime prestazioni da Acerbi, Pavard e anche Bisseck. Insomma, tutti contenti, ma Akanji avrebbe potuto festeggiare il suo 29esimo compleanno con la maglia nerazzurra. Oggi non possiamo che fargli gli auguri, ma senza nascondere che un rimpianto sicuramente c’è per come sono andate le cose.