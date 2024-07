Lascia l’Inter e si trasferisce al Napoli, è ufficiale

Grandi movimenti di mercato in seno al club nerazzurro: dopo l’annuncio del prestito in entrata, ecco un altro addio

È una sessione di calciomercato davvero frizzante quella che lo scorso 1 luglio ha aperto i battenti. Dalla chiusura di operazioni a titollo definitivo, passando per i prestiti ed arrivando fino alle rescissioni consensuali, sono diversi i movimenti – sia in entrata che in uscita – che coinvolgono tutte le società. Dalla più grande alla più piccola. Da quella con propositi di vittoria finale a quella appena neopromossa ma con intenzioni serissime in vista del prossimo anno.

Anche l’Inter ovviamente non fa eccezione. Tralasciando in questa sede le operazioni e i movimenti della parte maschile del club, quella diretta con maestria dalla scrivania da Beppe Marotta, e sul campo di allenamento da Simone Inzaghi, l’Inter Women sale ormai quasi quotidianamente alla ribalta grazie ai comunicati ufficiali riguardanti le proprie tesserate. Che si tratti di partenze o di arrivi, il club pare aver avviato una vera e propria rivoluzione tecnica

Sono passati pochi giorni infatti dall’annuncio della cessione a titolo definitivo del portiere Sara Cetinja alla Lazio. Dopo una stagione, l’ultima, in cui si era alternata tra i pali con Francesca Durante, la calciatrice serba ha scelto il club capitolino, neopromosso nella massima serie, per un nuovo capitolo della sua carriera.

Nemmeno il tempo di salutare la nativa di Novi Sad, che ecco materializzarsi un altro addio: Alice Regazzoni, nata e cresciuta nell’Inter, poi dirottata in prestito alla Sampdoria e al Como nelle ultime due stagioni, ha rescisso consensualmente il suo rapporto con la società nella quale ha fatto tutta la trafila delle Giovanili. Ma non finisce qui.

L’Inter ufficializza un’altra cessione: se ne va al Napoli

Per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Cetinja, il roster che quest’anno – dopo l’addio di Rita Guarino – sarà allenato da Gianpiero Piovani, ha ufficializzato un prestigioso arrivo. Si tratta di Cecilia Rsn Runarsdottir, che è sbarcata a MIlano in prestito annuale dal Bayern Monaco. Un colpo davvero importante per un club che quest’anno è determinato a dire la sua fino in fondo in campionato, puntando con decisione almeno alla terza piazza. Quella che garantirebbe l’accesso alla Champions League.

A chiusura di un cerchio avviato con l’apertura ufficiale della finestra di scambi lo scorso 1 luglio, ecco un’altra operazione in uscita. Anche questa certificata da una nota ufficiale del club di Viale della Liberazione.

“FC Internazionale Milano comunica che il difensore Caterina Fracaros, classe 2001, è ceduto in prestito fino al 30 giugno 2025 al Napoli“, si legge nel comunicato ufficiale emesso nella giornata del 17 luglio.