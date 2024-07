Affare fatto tra Inter e Napoli: il comunicato UFFICIALE

L’Inter e il Napoli hanno chiuso ufficialmente l’affare: è già arrivato il comunicato della società nerazzurra per comunicare il trasferimento

Inter e Napoli saranno due rivali dirette per il prossimo campionato di Serie A. Dopo l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina partenopea, uno dei principali obiettivi sarà proprio quello di battere la sua ex squadra e strappargli dal petto lo scudetto. Simone Inzaghi, però, non ha alcuna intenzione di cedere il passo, nonostante i paletti economici imposti dalla proprietà.

Sulla stessa scia, la sfida è pronta a rinnovarsi anche per quanto riguarda il calcio femminile. La compagine lombarda e quella campana vogliono tornare a fare la voce grossa, anche a dispetto del grande calciomercato operato dalla Juventus, della forza della Roma e delle qualità del Milan.

Le due società sono anche parecchio attive dal punto di vista delle trattative e hanno concluso un affare interessante negli scorsi giorni, che potrebbe essere molto prezioso per il destino degli Azzurri.

Fracaros al Napoli: l’annuncio ufficiale dei due club

Caterina Fracaros è un giovane difensore classe 2001, che nella scorsa stagione ha giocato al Parma, ma è rimasta sempre sotto il controllo dell’Inter, almeno per quanto riguarda il suo cartellino. Anche nel prossimo anno, non resterà all’ombra del Duomo, ma è stata protagonista di un nuovo trasferimento a titolo temporaneo, dove è pronta a valorizzarsi e dimostrare le sue capacità.

Il Napoli, infatti, è sembrato il club più interessato alle sue prestazione e alla fine è riuscito a chiudere l’accordo con l’Inter. Il club nerazzurro ha comunicato ufficialmente la cessione della sua giovane calciatrice: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Caterina Fracaros: il difensore classe 2001 si trasferisce al Napoli a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025″.