Bomba Asllani, l’annuncio improvviso che spiazza tutti

Il futuro di Kristjan Asllani resta un tema caldo di discussione in casa Inter e non solo: l’annuncio improvviso ha spiazzato tutti

Non è stato tra i protagonisti assoluti o tra i titolarissimi preferiti da Simone Inzaghi, ma Kristjan Asllani è una freccia preziosa nell’arco del tecnico di Piacenza, un nome importante per il presente e per il futuro dell’Inter. L’albanese nell’ultima stagione, quella che ha portato alla seconda stella, si è confermato un ottimo sostituto di Hakan Calhanoglu in mezzo al campo, dando ordine, corsa e mettendo la sua tecnica al servizio della squadra.

Per questo motivo, l’allenatore ex Lazio ha ammesso più volte il suo valore e l’ha spesso elogiato pubblicamente, esattamente come la dirigenza, confermando la volontà dell’Inter di continuare a puntarci. D’altronde, non è facile trovare un ragazzo così umile, che fa andarsi bene il ruolo di vice Calhanoglu e sa prendersi anche le sue responsabilità nei momenti che contano.

Le sue geometrie saranno sempre più utili e potrebbero garantire il primo sostituto del centrocampista turco in molte partite nella prossima stagione, in cui gli impegni in calendario saliranno ulteriormente, nella speranza di andare il più avanti possibile in Europa e anche nel Mondiale per club. Intanto, c’è chi non ha nessun dubbio sul fatto che nella prossima stagione potrebbe esplodere definitivamente.

Trevisani promuove Asllani: “Farà una grande stagione”

Da sempre, il giornalista Riccardo Trevisani è un grande estimatore del regista nerazzurro e non l’ha mai nascosto, neanche nei momenti in cui vedeva il campo poco o nulla. In una diretta a ‘Cronache di spogliatoio’, è tornato sull’argomento con la stessa convinzione: “Il primo anno non ha avuto spazio, ma quest’anno è entrato in campo a Juve-Inter sull’1-1 e in Inter-Roma sullo 0-0. Ha giocato non tanti minuti, ma mentre prima entrava sul 4-0 con l’Empoli, quest’anno è entrato con personalità e bene“, ha dichiarato.

E poi ha aggiunto: “Io penso che farà un grande anno“. E lo sperano anche tutti i tifosi dell’Inter, che l’hanno sempre supportato nei momenti brutti e nei migliori, intravedendo in lui le doti necessarie per fare una grande carriera a Milano.

Sicuramente, Inzaghi cercherà di coprire le lacune ancora più evidenti nel suo gioco e dargli maggiore continuità, soprattutto in campionato. I rumors sul calciomercato – la Fiorentina pare essere molto interessata a lui – per ora possono aspettare: l’Inter ha intenzione di puntare forte su Asllani.