Dall’Inter al Milan, annuncio UFFICIALE: torna dopo 10 anni

Un calciatore si è trasferito dall’Inter al Milan, destando sconcerto in molti tifosi: si tratta di un ritorno dopo dieci anni

Anche operazioni minori sul calciomercato possono scatenare chiacchiere, sorpresa e discussioni tra i tifosi. È il caso di Samuele Longo, classe 1992 che sembrava poter rappresentare un bel pezzo di futuro in nerazzurro, ma che si è dovuto accontentare di una carriera di tenore ben diverso.

L’Inter ci ha puntato e inizialmente ha potuto apprezzare risultati davvero importanti, che hanno portato a vederlo come protagonista agli ordini di Andrea Stramaccioni nella conquista della Next Gen – la Champions League dei giovani dell’epoca – e anche in campionato. Poi era arrivato l’esordio in prima squadra e molti tifosi pensavano di avere di fronte un vero e proprio craque dell’attacco, cosa che non si è rivelata reale.

Sono stati davvero tanti i prestiti in giro per l’Italia e per la Spagna, tra cui ricordiamo soprattutto le esperienze alla Cremonese, al Padova, al Venezia, al Deportivo La Coruna e al Girona, senza mai riuscire veramente a trovare continuità in fase realizzativa e a esplodere del tutto. Dopo gli ultimi mesi al Ponferradina, il calciatore era svincolato, ma ha trovato una destinazione sorprendente in cui spera di mettersi finalmente in evidenza.

Longo ha firmato con il Milan Futuro: accordo per una sola stagione

Il punto più alto e indimenticabile della sua carriera Longo l’ha raggiunto all’Inter, ma ora ha deciso di mettersi definitivamente alle spalle il suo futuro nerazzurro e cercare di fare bene al Milan. Si tratta ovviamente del Milan Futuro, la seconda squadra, l‘Under 23 dei rossoneri che per la prima volta sarà iscritta al campionato di Serie C nella prossima stagione e in cui l’attaccante sarà il riferimento d’esperienza, da fuori quota, che servirà come guida per il resto della squadra.

Dopo giorni di rumors che hanno incuriosito molti tifosi, è arrivata l’ufficialità del buon esito della trattativa, con la firma sul contratto. Longo ha siglato un accordo di un anno con opzione per il secondo. L’annuncio ufficiale è arrivato via social da ‘TMPsoccer’, che ha comunicato il buon esito delle contrattazioni.

“Accordo raggiunto tra il Milan e Samuele Longo per il suo trasferimento a titolo definitivo dal Ponferradina”, hanno scritto augurando il bentornato all’attaccante. Dopo 10 anni e un lungo girovagare è approdato nuovamente a Milano, ma sull’altra sponda del Naviglio.