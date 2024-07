Accordo triennale con l’Inter: comunicato UFFICIALE

Cambia volto il fornitore dell’abbigliamento formale per squadra e staff dalla prossima stagione, al posto di Moncler ecco Canali: collaborazione triennale con l’Inter

Sono stati anni proficui per l’immagine del brand nerazzurro nello scenario internazionale. Di pari passo coi successi raggiunti sul campo, infatti, a partire dalla finale di Champions League passando poi per la vittoria del ventesimo Scudetto, l’Inter ha saputo dare impulso al proprio valore anche al di fuori degli aspetti meramente legati al mondo del calcio. In che modo? Attraverso oculati accordi di sponsorizzazione.

Per anni il club ha avuto il piacere di esser vestito da Moncler, noto brand di fama mondiale nel campo dell’alta moda. E sulla scia di quanto fatto in precedenza, non ci si è risparmiati neppure per quel che sarà. Dopo il tramonto della partnership con il marchio franco-italiano, il brand nerazzurro fonde la propria identità con quella di un nuovo partner di prestigio dalle radici profondamente meneghine.

In occasione del proprio debutto nell’ambito sportivo, ecco Canali. A novant’anni dalla fondazione, l’azienda tricolore ha firmato un nuovo promettente accordo di sponsorizzazione in qualità di unico Official Formal Wear Partner con l’Inter per coprire il prossimo triennio. Lo rendono note le due società a mezzo di un comunicato ufficiale diramato sui propri canali web.

L’Inter ringrazia Moncler, ora è tempo di Canali: nuovo partner d’abbigliamento

Tale accordo implica che l’abbigliamento formale indossato da calciatori, staff e rappresentanti della dirigenza nerazzurra mostrerà tutta l’esperienza e l’innovazione di Canali nel proprio campo.

Stando alle prime conferme, la Prima Squadra verrà dotata di due set stagionali appositamente studiati con richiami nerazzurri per l’inverno. Il tecnico Simone Inzaghi ed il resto dell’entourage verrà invece vestita del grande lusso manifatturiero italiano con camicia, pullover e cravatta di seta; nonché di un soprabito in tessuto tecnico. Inter e Canali fondono altresì i propri loghi e slanciano l’italianità nel mondo attraverso l’unità di intenti e la passione verso lo sport.