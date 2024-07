Bye bye Inter dopo 4 anni: affare UFFICIALE

Passaggio a titolo definitivo dell’ex portiere delle giovanili nerazzurre Tommasi alla Cremonese, è ufficiale: il classe 2006 si aggregherà alla formazione Primavera

Inter ancora desiderosa di concludere tutte le operazioni di mercato pendenti in questa sessione estiva. Lo dimostra l’impulso dato dalla dirigenza sul fronte delle entrate e vale lo stesso anche per le uscite, sul cui piano finora ci sono stati davvero tanti movimenti. Si tratta per lo più delle giovani leve non facenti più parte del progetto della formazione Primavera, rinnovata anch’essa nei ranghi dopo il saluto del responsabile tecnico Cristian Chivu.

Fra gli ultimi nomi ad aver fatto le valigie c’è stato anche il giovane portiere classe 2006 Francesco Tommasi, con la cui maglia aveva disputato una discreta stagione di Under-18 al netto di 18 presenze e 6 clean sheet. Una sola la presenza nella formazione principale di Primavera, dopo quattro anni nell’Inter.

Il calciatore in questione è stato prelevato dalla Cremonese a mezzo di un’operazione a titolo definitivo che lo conduce proprio nei ranghi della Primavera grigiorossa a partire dal prossimo campionato. Per il diciottenne si tratta di un’occasione unica per poter progredire nel suo percorso di crescita e potrà altresì sognare con maggiore lucidità anche l’eventuale esordio in Prima Squadra.

Tommasi dall’Inter alla Cremonese Primavera, operazione a titolo definitivo

A seguire il comunicato integrale del club, diramato sui canali web, per l’ufficialità del passaggio di Tommasi alla Cremonese.

“U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo da F.C. Internazionale Milano le prestazioni sportive del calciatore Francesco Tommasi. Portiere classe 2006, Tommasi è approdato nel 2020 nel settore giovanile nerazzurro.

Nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Under 18 dell’Inter collezionando 18 presenze e mantenendo la porta inviolata in 6 occasioni”, si legge nella nota.