Dall’Inter al Torino, ok arrivato: l’affare si chiude

Bel colpo della società granata, molto vicina a chiudere ufficialmente per l’ex nerazzurro: torna in Italia dopo un anno in Germania

In questa fase del calciomercato la dirigenza del club Campione d’Italia ha aperto due canali di dialogo preferenziali con due società tra le più storiche e blasonate del nostro campionato: si tratta degli affari in corso – in alcuni casi sarebbe meglio definirli ancora dei desiderata – tra la Beneamata da una parte e Fiorentina e Torino dall’altra.

Dal sodalizio toscano l’abile Marotta vorrebbe pescare almeno uno tra Michael Kayode, forse il vero crack del calcio italiano nell’ultima stagione, e Luca Ranieri, il 25enne difensore centrale mancino che appare perfetto per sostituire degnamente, ove e quando se ne presenterà l’occasione, un certo Alessandro Bastoni.

Dalla società granata invece l’Inter avrebbe chiuso più che volentieri il colpo Buongiorno: peccato che l’ex Conte abbia spinto così tanto con Aurelio De Laurentiis per avere il prodotto della Cantera torinista, che alla fine i partenopei hanno accontentato le richieste economiche del patron Cairo.

Sempre dal Toro si segue però ancora con interesse, relativamente ai possibili acquisti, il profilo di Peer Schuurs, il centrale olandese fermo dallo scorso 21 ottobre a seguito della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rimediata proprio nel match casalingo contro i futuri Campioni d’Italia.

A Torino potrebbe invece arrivare il ‘Tucu’ Correa, vero e proprio esubero della rosa nerazzurra a dispetto del grande apprezzamento che Inzaghi aveva manifestato almeno fino a qualche mese fa nei suoi confronti. Ma c’è un altro colpo, che riguarda però indirettamente il club meneghino, che la società granata starebbe per concludere nelle ultime ore.

Chi si rivede, Gosens torna in Serie A

Arrivato a Milano con enormi aspettative – sebbene ancora infortunato – nel gennaio del 2022, Robin Gosens non ha ripetuto all’ombra del Duomo le due ultime fantastiche stagioni disputate con la maglia dell’Atalanta. Il calciatore tedesco, davvero on fire dal 2019 al 2021, era anche entrato nella ristrettissima cerchia dei difensori più prolifici d’Europa. E soprattutto, con le sue 11 realizzazioni nel 2020/21, Gosens era riuscito nell’impresa di andare in doppia cifra in Serie A a 14 anni di distanza dall’ultima volta in cui si era registrata una simile performance da parte di un difensore (si trattava di Marco Materazzi, per inciso).

Ceduto per 13 milioni all’Union Berlino nella scorsa estate, l’ex bergamasco è stato protagonista di una buona stagione in un club che però ha fallito tutti gli obiettivi stagionali, salvandosi senza bisogno dello spareggio-thrilling proprio per il rotto della cuffia.

Il desiderio del calciatore, riferiscono indiscrezioni della stampa tedesca, sarebbe quello di tornare in Italia. L’occasione giusta potrebbe fornirgliela proprio il Torino, in vena di spese dopo la milionaria cessione del suo gioiello. Il ‘sìì del calciatore sarebbe già arrivato: l’affare potrebbe chiudersi entro pochi giorni.