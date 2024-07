Primo addio ‘concordato’, saluta l’Inter nel 2025

L’Inter già programma un addio pesantissimo per la prossima estate: il big ha già le valigie in mano, è già tutto deciso

Il presente parla di una squadra solida, competitiva in ogni reparto e che nella passata stagione ha ‘ammazzato’ il campionato con una facilità disarmante. Simone Inzaghi vuole ripartire da qui, dalla sua Inter che dovrà fare sicuramente meglio in campo europeo dopo la deludente eliminazione agli ottavi per mano dell’Atletico Madrid.

La Champions League resta un ambizioso obiettivo della ‘Beneamata’, così come chiudere nel migliore dei modi la sessione estiva di calciomercato. Settimane bollenti, condite già da alcuni movimenti in entrata minuziosi, studiati con largo anticipo sulla concorrenza e in ogni minimo particolare. Così uno come Piotr Zielinski, tra i centrocampisti più forti della Serie A e con grande esperienza internazionale, rischia di essere una pedina di incredibile sostanza e qualità per la nuova stagione che sta per cominciare.

Discorso analogo per Mehdi Taremi che sarà la primissima scelta di Inzaghi alle spalle di Thuram e Lautaro Martinez. Da qui a fine agosto se Marko Arnautovic dovesse fare le valigie, potrebbero aprirsi nuove prospettive per il reparto avanzato: serve un quarto attaccante di peso. Nel frattempo però la dirigenza di Viale della Liberazione ha già definito quello che sarà un addio sicuramente pesante in vista del 2025: tra un anno il big si ritroverà a vestire un’altra maglia, Beppe Marotta è pronto a salutarlo.

Inter, de Vrij verso l’addio a zero

La programmazione dell’Inter va ben oltre le prossime settimane. E così la dirigenza campione d’Italia avrebbe, tra gli altri, deciso di lasciare andare uno dei big che da anni è titolarissimo agli ordini di Simone Inzaghi. Un accordo comune che sembrerebbe poter essere già stato definito.

33 presenze tra campionato e coppe ed 1 rete all’attivo nella scorsa annata calcistica. Ma intanto quella che sta per cominciare sarà con ogni probabilità l’ultima annata di Stefan de Vrij con addosso i colori nerazzurri. Il centrale olandese è in scadenza con l’Inter il 30 giugno 2025 e pare proprio che i campioni d’Italia non abbiano intenzione di pensare ad un rinnovo del difensore che il prossimo febbraio compirà 33 anni. Un discorso analogo, vista la medesima scadenza, potrebbe riguardare pure Acerbi durante l’estate 2025. Dopo quattro anni alla Lazio de Vrij è approdato ad Appiano Gentile, a parametro zero, nell’estate 2018.

Adesso la storia potrebbe ripetersi con l’olandese via da Milano per un’ultima nuova sfida altrove, lontano dai colori nerazzurri. Ad oggi il classe ’92 guadagna quasi 4 milioni netti a stagione: una cifra che pesa non poco sulle casse nerazzurre. E così le strade del difensore e dell’Inter si separeranno molto presto, dopo sei stagioni insieme. Un ultimo ‘ballo’ insieme, ma è già deciso che de Vrij lascerà a parametro zero l’Inter tra meno di un anno.