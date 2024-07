Svelato il nuovo colpo dell’Inter: “Formula conveniente”

Sfumato Cabal in direzione Juventus i nerazzurri hanno individuato un nuovo obiettivo per la difesa, ecco Renan dello Zenit con tanto di clausola sul contratto

È accaduto tutto a strettissimo giro di posta, quando l’Inter sembrava essere decisamente in corsa per il raggiungimento dell’obiettivo Juan Cabal in qualità di rinforzo mancino esterno per il reparto di Simone Inzaghi dalla prossima stagione. Eppure ciò che agli occhi dei più sembrava cosa fatta, il mercato ha nuovamente depistato le aspettative. Perché proprio all’ultimo ci ha messo lo zampino la diretta rivale Juventus, aggiudicandosi il cartellino del calciatore colombiano dal Verona ora alle dipendenze di Thiago Motta.

Dovendo tuttavia sopperire alla mancanza di Tajon Buchanan sulla fascia, la dirigenza nerazzurra non si è persa d’animo ed ha continuato a sondare profili potenzialmente utili alla causa del tecnico piacentino in questa delicata fase di preparazione pre-campionato. Qualcuno che possa quantomeno tamponare l’assenza del collega canadese fino a completo recupero. Con questi presupposti l’occhio attento di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio è piombato soprattutto su calciatori giovani che possano comunque offrire un contributo a lunga durata anche in futuro, senza sacrificare il discorso meramente economico tanto caro alle casse di Oaktree. Motivo per cui i due senior Ricardo Rodriguez e Mario Hermoso non appaiono ancora come opzioni convincenti a pieno, vista l’età anagrafica.

Renan alternativa a Cabal in difesa, almeno 20 milioni all’Internacional

Al contrario, un nuovo nome fa capolino sul taccuino della dirigenza ed è quello di Robert Renan attualmente in forze allo Zenit San Pietroburgo in prestito dall’Internacional. Dotato di una buona fisicità e del piede mancino tanto desiderato da Inzaghi come eventuale sostituto di Alessandro Bastoni sul centro-sinistra, il brasiliano appare oggi come uno dei talenti nascosti su cui poter investire e da cui trasudano buone prospettive di crescita.

Ciononostante, la difficoltà principale è data soprattutto dalla situazione contrattuale del calciatore appesantita dalla presenza di una imponente clausola rescissoria e soprattutto limitata dalla delicata condizione in cui riversa il calcio russo in questo momento storico. In relazione alla prima, l’Internacional chiederebbe almeno 20 milioni per annullare i 26 milioni di costo obbligatorio per lo svincolo. Troppi in casa Inter, almeno per il momento. Sul secondo ostacolo, invece, servirebbe trovare una “formula conveniente” per permettere a Renan di dire addio allo Zenit e piombare in Serie A. Ne ha parlato ‘Sky Sport’.