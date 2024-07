Ufficiale la risoluzione consensuale, sgomento tra i tifosi dell’Inter

La nota ufficiale del club coglie di sorpresa i tifosi della Beneamata: la risoluzione consensuale è realtà

Il calciomercato estivo per l’imminente stagione 2024/25 è stato subito squarciato dai tanti e prestigiosi cambi avvenuti anche sulle panchine delle big. Sostanzialmente, parlando di grandi club, solo Inter, Atalanta e Roma sono rimaste con lo stesso allenatore col quale avevano terminato l’annata precedente.

Rispetto allo scorso anno, salutati i vari Allegri, Pioli, Calzona, Tudor, Thiago Motta (che ha sì lasciato il Bologna, accasandosi però alla Juve) e (ri)accolti Conte, Fonseca, Baroni e compagnia andante, tante società hanno deciso di azzerare lo staff tecnico per intraprendere un nuovo corso.

Ciò è valso anche per i club di medio-basso lignaggio, con tanti avvicendamenti anche intriganti (Palladino a Firenze e Nesta a Monza sono scommesse che già hanno acceso l’entusiasmo delle rispettive piazze). Anche nei campionati esteri, non sono mancati clamorosi addii e sorprendenti arrivi.

Tra i tecnici che nonostante l’ottimo lavoro svolto nella stagione d’esordio alla guida del club, non hanno poi trovato l’accordo per una prosecuzione del rapporto, troviamo anche un ex giocatore nerazzurro, cimentatosi ormai da anni nel nuovo ruolo di allenatore.

La nota ufficiale del club transalpino ha colto di sorpresa non solo i sostenitori della squadra, ma anche gli stessi tifosi della Beneamata, che non si aspettavano la notizia.

Vieira, addio Strasburgo: la nota ufficiale della società francese

“Tutto il club desidera ringraziare calorosamente Patrick Vieira per il suo impegno irreprensibile. In effetti, in una stagione di transizione, Patrick è stato in grado di aiutare i giovani di talento a progredire e ha sempre dimostrato un comportamento esemplare sia in campo che fuori”. Questo l’annuncio ufficiale dello Strasburgo, club di Ligue 1 che l’ex centrocampista francese dell’Inter e della Juve ha condotto al tredicesimo posto in classifica e ad un prestigioso quarto di finale in Coppa di Francia.

“Vogliamo esprimere la nostra gratitudine e ringraziare Patrick per il lavoro svolto in questa prima fase del progetto e gli auguriamo ogni successo per il futuro. Sarà sempre il benvenuto nel club“, hanno poi chiosato il presidente Marc Keller e il Consiglio di amministrazione.

Dopo le esperienze di due anni e mezzo a New York, di tre anni a Nizza e di due anni al Crystal Palace, per il campione del mondo a Francia ’98 si era trattato della prima avventura in patria nella nuova veste di mister. Un lavoro svolto dignitosamente, andando forse addirittura oltre le aspettative, ma evidentemente qualcosa, nei programmi a medio-lungo termine della dirigenza dello Strasburgo, non coincideva con le idee dell’ex campione.