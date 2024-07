Buchanan lascia l’Inter a bocca aperta: le ultime

L’infortunio di Tajon Buchanan è stata una mazzata per il pre campionato dell’Inter, ma il laterale ora ha lasciato tutto il mondo nerazzurro a bocca aperta

La Copa America ha portato in dote nuove consapevolezze per l’Inter, visto la vittoria dell’Argentina con Lautaro Martinez come grande protagonista, ma anche una tegola niente male. Proprio quando aveva imparato a conoscere per bene l’Italia e aveva dato dei segnali importanti nel finale della scorsa stagione, Tajon Buchanan ha rimediato un grave infortunio alla tibia in allenamento, con tanto di intervento chirurgico – perfettamente riuscito – nei giorni successivi.

Simone Inzaghi ha detto chiaramente che l’ex Bruges doveva essere sostituito in sede di calciomercato, e l’Inter si sta muovendo di conseguenza, anche se Juan Cabal è saltato e ancora non è arrivato il braccetto sinistro che serve all’allenatore di Piacenza, spostando Carlos Augusto come laterale alto nel 3-5-2.

Però, nelle ultime ore, stanno arrivando delle buone notizie per la società meneghina. Secondo quanto riportato da ‘TuttoSport’, il recupero dell’esterno procede nel migliore dei modi e i tempi potrebbero essere decisamente più brevi rispetto a quanto prospettato fino a qualche settimana fa. Potrebbe tornare già per fine ottobre, e non a dicembre o addirittura nel 2025. Questo, considerando anche che Francesco Acerbi potrebbe essere a disposizione già per la prima di campionato, cambia anche il calciomercato.

Buchanan torna in anticipo dall’infortunio: cosa cambia per il calciomercato dell’Inter

Visto che si parla di fine ottobre, non sarebbero tantissime le partite in cui Inzaghi non avrebbe il calciatore a disposizione. Certo, ci sarà da stringere i denti e sperare di non avere altri infortuni, ma non c’è l’urgenza che si percepiva fino a qualche giorno fa. La dirigenza può aspettare e capire l’evolversi della situazione, ma ha comunque intenzione di acquistare un nuovo braccetto sinistro, purché i costi non siano così alti.

Il tecnico di Piacenza preferirebbe un profilo più esperto, alla Hermoso o Ricardo Rodriguez, per intenderci, mentre Oaktree spinge per un giovane da far crescere alle spalle di Alessandro Bastoni. Jakub Kiwior potrebbe essere il giusto compromesso per accontentare tutte le parti in causa, ma (lo ribadiamo) senza fretta e attendendo che l’Arsenal apra al prestito.

Saranno comunque valutati altri profili, ma senza particolare ansia e con il diktat di cogliere le occasioni che presenterà il calciomercato. A questo punto, il nome di Robert Renan dovrebbe passare in secondo piano.