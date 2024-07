Clamoroso, Oaktree già via: l’Inter cambia di nuovo proprietà

Nuova indiscrezione sul futuro gestionale dell’Inter da parte del fondo statunitense Oaktree, Gian Luca Rossi lancia il ritorno di una figura influente di vecchia data del mondo nerazzurro

Sono trascorsi un paio di mesi dalla radicazione in via ufficiale del fondo statunitense Oaktree nelle profondità dell’organigramma societario dell’Inter, dopo l’uscita di scena forzata di Suning rappresentata dal presidente Steven Zhang.

In questo fazzoletto temporale sono stati fatti grandi passi avanti all’insegna di quanto visto finora e non è stata persa la rotta comune all’inseguimento del successo, sia di squadra sul campo che al di fuori di esso nella mera gestione del brand nerazzurro. I contatti con le aziende partner in giro per il mondo si sono intensificati ed è stata altresì promossa una mirata campagna di mercato, per permettere al tecnico Simone Inzaghi di disporre di un organico completo in ogni reparto al netto di stravolgimenti pari allo zero.

Almeno per il momento dunque tale progetto resterà inalterato nella forma e nelle intenzioni per un tempo indefinito, suggellato anche dalla voglia della stessa Oaktree di esser protagonista della rinascita del brand dell’Inter su suolo internazionale. Eppure una volta che tale obiettivo sarà raggiunto, molti si interrogano sul futuro del club.

Per alcuni tale futuro potrebbe restare ancorato fra le mani della società d’oltreoceano mentre per altri il loro rapporto si estinguerà al raggiungimento di un certo margine di profitto, che possa permettere un netto distacco dai discorsi calcistici nostrani. Del resto gli affari sono affari. Ma a quel punto, in uno scenario del tutto ipotetico, c’è chi invoca la riconciliazione con Massimo Moratti. Uno dei presidenti più vincenti dell’Inter nonché fra i più legati ai colori del club da un punto di vista sentimentale ed emotivo.

Rossi su Moratti ancora all’Inter: “Vedrete, ne parleranno”

Ad aver parlato di questo scenario è stato anche il giornalista Gian Luca Rossi sul proprio canale YouTube, ove ha confermato di aver discusso ampiamente della questione con Bedy Moratti.

Da qui il curioso retroscena, secondo il quale fra Moratti e l’Inter ci potrebbe essere un nuovo matrimonio non tardo ad arrivare. “Questa voce non arriva solo da tifosi nostalgici ma di chi gestisce milioni di euro di affari”, ha raccontato Rossi. “Vedrete di cosa parlo, il nome dei Moratti tornerà a far parlare di sé“, ha poi aggiunto. Ciononostante il capofamiglia Massimo giusto qualche settimana fa aveva parlato in modo chiaro e trasparente sulle chance di riavvicinamento all’imprenditoria nel calcio, spezzando ogni speranza sul nascere. Aveva parlato di un “impegno non da poco” perché la gestione di un club ha costi elevati ed il potere di Oaktree appare ben saldo nelle proprie mani.