L’Inter beffa la Juve per Chiesa: scambio internazionale

Il destino di Federico Chiesa agita il calciomercato, con vista anche sul futuro dell’Inter. I nerazzurri possono beffare Madama e occhio allo scambio

Il calciomercato dell’Inter non vedrà grandi arrivi da qui a fine calciomercato, anche perché i big non sono finiti sulla lista dei partenti e, a questo punto, bisogna bilanciare ingressi e usciti in modo tale che non pesino sul bilancio. D’altronde, la dirigenza ha sempre detto che occorreva essenzialmente puntellare la squadra, senza rivoluzionare in modo sostanziale gli uomini e le forze a disposizione di Simone Inzaghi.

Eppure, c’è un intrigo che, non tanto adesso, ma anche nel prossimo futuro, potrebbe agitare le acque tra Inter e Juventus e riguarda il futuro di Federico Chiesa. Ormai si è capito chiaramente, il contratto in scadenza a giugno 2025 è una spina nel fianco per la Vecchia Signora, che non sta trovando l’accordo per il prolungamento dell’attaccante, nemmeno per un anno, e su cui diversi big sono pronti a puntare.

D’altronde, dopo la scorsa stagione – non proprio esaltante – dell’ex Fiorentina, la Juve ha deciso di non puntarci, anche perché Thiago Motta ha fatto capire chiaramente di volere un altro profilo per il ruolo di esterno offensivo. La situazione, però, non si sblocca e tra le possibilità per il futuro c’è anche l’Inter.

L’Inter monitora la situazione di Chiesa: come stanno le cose

Secondo quanto riporta oggi il ‘Corriere della Sera’, “non c’è posto per Chiesa nella Juve”, una decisione ormai già presa e da cui, giorno dopo giorno, pare sempre più difficile tornare indietro. Inizialmente ci ha pensato la Roma, ma ora i giallorossi preferiscono Soulé, i cui costi sono più alti, ma ha anche prospettive migliori.

Non bisogna dimenticare neanche il Newcastle, di cui si parlava già un anno fa, e occhio al Manchester United. Proprio con i Red Devils potrebbe essere messo in piedi uno scambio con Jadon Sancho, da tempo nei radar del club piemontese, anche ora che ha ricucito lo strappo con ten Hag.

L’Inter è comunque una pista da tenere in piedi, ma solo se la partita a scacchi tra il calciatore e la Juve andasse avanti con l’immobilismo attuale. Come vi abbiamo riferito in più occasioni, infatti, i nerazzurri potrebbero pensare a Chiesa a parametro zero nel 2025, anche se i costi dell’operazione non sono per nulla semplici da attutire a bilancio.